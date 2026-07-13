Dự kiến tối nay đưa 15 thi thể du khách Ấn Độ vụ lật ca nô ở Phú Quốc về nước

(VTC News) -

Chiều 13/7, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) phát thông cáo báo chí lần thứ ba về vụ lật ca nô chở đoàn khách Ấn Độ xảy ra ngày 11/7 khiến 15 người tử vong.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, khoảng 14h cùng ngày, hai du khách Ấn Độ được cứu sống trong vụ tai nạn đã rời đảo Phú Quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cơ động khẩn cấp đến hiện trường cứu nạn. (Ảnh: Nghi Vịnh)

Lãnh đạo UBND đặc khu trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi du khách sống sót khoảng 700 USD. 3 thân nhân của các nạn nhân tử vong cũng được trao tổng cộng khoảng 3.400 USD.

Đối với các gia đình còn lại, địa phương cho biết sẽ tiếp tục trao tiền hỗ trợ ngay sau khi nhận được thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM.

Theo kế hoạch, tối nay (13/7), thi thể 15 du khách thiệt mạng sẽ được đưa từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về Ấn Độ.

Cũng trong ngày 13/7, du khách Ấn Độ cuối cùng còn điều trị tại Phú Quốc đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND đặc khu Phú Quốc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách, không để xảy ra sự cố tương tự, đồng thời khẳng định Phú Quốc là điểm đến an toàn, có trách nhiệm.

Vụ tai nạn lật ca nô xảy ra chiều 11/7. Ca nô Ocean Pearl Island xuất bến tại cảng quốc tế An Thới lúc 10h30, chở đoàn khách tham quan hòn Mây Rút Ngoài. Đến khoảng 13h, khi chở 32 hành khách nước ngoài cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên trở về cảng quốc tế An Thới, dông lốc mạnh khiến ca nô bị lật khi mới xuất bến được 400m.

Đến gần 16h ngày 11/7, toàn bộ 36 người trên ca nô gặp nạn đã được đưa vào bờ; trong đó 21 người được cứu sống, 15 nạn nhân tử vong. Trong những nạn nhân được cứu sống có 17 người điều trị tại bệnh viện. 4 người sức khỏe ổn định, đã xuất viện trong chiều 11/7.