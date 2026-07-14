ĐSQ Ấn Độ cảm ơn Việt Nam hỗ trợ hồi hương 15 nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc

(VTC News) -

Chuyến bay đã hạ cánh tại Mumbai vào tối 14/7 (giờ địa phương). Sau đó, chính quyền các bang Andhra Pradesh, Kerala và Tamil Nadu sẽ tiếp nhận và phối hợp đưa thi hài các nạn nhân về quê nhà để gia đình tổ chức tang lễ.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các bang của Ấn Độ nhằm bảo đảm thi hài các nạn nhân được bàn giao cho gia đình trong thời gian sớm nhất.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội cho biết thi hài của 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng trong vụ lật tàu du lịch xảy ra ngày 11/7 tại Phú Quốc đã được đưa về nước trên chuyến bay VN979 của Vietnam Airlines từ TP.HCM đến Mumbai. (Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ)

Cơ quan đại diện ngoại giao của Ấn Độ cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng Việt Nam, gồm chính quyền Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Sở Ngoại vụ TP.HCM, Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã tích cực hỗ trợ công tác cứu hộ, xử lý hậu quả và hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa các nạn nhân về nước.

Đại sứ quán Ấn Độ cảm ơn người dân Việt Nam đã gửi lời chia buồn, động viên và cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân trong thời điểm đau thương.

Đối với nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn, Đại sứ quán cho biết người này đã được thực hiện thành công một thủ thuật y tế tại Phú Quốc vào tối 13/7 và hiện đã được chuyển đến một bệnh viện tại TP.HCM để tiếp tục điều trị. Các thành viên trong gia đình nạn nhân cũng đã có mặt tại TP.HCM để chăm sóc.

Đại sứ quán Ấn Độ cho biết tiếp tục cầu chúc người bị nạn sớm bình phục, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng Việt Nam trong việc giải quyết các thủ tục sau vụ tai nạn cũng như đưa các nạn nhân trở về quê hương sớm nhất.

Trước đó, được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trong các bức điện chia buồn, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân; khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc; đồng thời tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.