Hỏng thính lực vì đeo tai nghe quá lâu

(VTC News) -

Không chỉ để nghe nhạc hay gọi điện, tai nghe bluetooth ngày càng trở thành vật bất ly thân của nhiều người trẻ. Tuy nhiên, thói quen đeo tai nghe liên tục nhiều giờ với âm lượng lớn đang âm thầm làm tổn thương thính giác, đến khi phát hiện thì sức nghe đã suy giảm.

Người đàn ông 30 tuổi, Hà Nội tìm đến bệnh viện sau nhiều tuần liên tục bị đau nhức tai, trong tai xuất hiện tiếng ro ro khó chịu khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng.

Anh cho biết vài tháng trước chuyển sang môi trường làm việc mới. Văn phòng đông người, thường xuyên ồn ào nên để tập trung, anh gần như đeo tai nghe suốt thời gian làm việc. Để át tiếng xung quanh, anh cũng tăng âm lượng nhạc lên khá lớn.

Kết quả thăm khám cho thấy màng nhĩ của anh hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đo thính lực phát hiện bệnh nhân đã bị giảm chức năng nghe, mắc điếc tiếp nhận ở cả hai tai. Sau điều trị, anh được bác sĩ khuyến cáo thay đổi thói quen sử dụng tai nghe để tránh tổn thương tiến triển.

PGS Nguyễn Hoài An kiểm tra thính lực cho người bệnh. (Ảnh: BSCC)

Một người phụ nữ ở Ninh Bình cũng phải đi khám vì nghe kém, đau đầu và thường xuyên xuất hiện tiếng ù trong tai.

Nữ bệnh nhân có thói quen đeo tai nghe bluetooth gần như cả ngày để nghe các bộ truyện audio đang thịnh hành trên mạng xã hội, từ truyện trùng sinh đến truyện ngôn tình. Nhiều hôm chị nghe liên tục đến tận lúc đi ngủ, tổng thời gian sử dụng lên tới hàng chục giờ.

Theo PGS Nguyễn Hoài An, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt (Hà Nội), bản thân tai nghe bluetooth không gây hại nếu sử dụng đúng cách. Nguy cơ xuất hiện khi người dùng nghe với âm lượng quá lớn hoặc kéo dài trong nhiều giờ.

Bà cho biết ngưỡng âm thanh khoảng 85 dB đã có thể bắt đầu ảnh hưởng đến thính lực nếu tiếp xúc kéo dài. Tai nghe có khả năng cách âm tốt nên nhiều người vô tình tăng âm lượng cao hơn mức cần thiết, khiến các tế bào cảm nhận âm thanh ở tai trong bị tổn thương.

Đặc biệt, những người làm việc trong môi trường nhiều tiếng ồn thường khó nhận ra dấu hiệu ban đầu vì tổn thương diễn ra âm thầm.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ cảm thấy mệt mỏi, đầu óc ong ong, ăn kém, khó chịu hoặc thỉnh thoảng buồn nôn. Sau đó xuất hiện tiếng ù trong tai, nghe kém dần nhưng rất khó nhận biết. Chỉ đến khi phải yêu cầu người khác nói to hơn hoặc tăng âm lượng tivi, điện thoại mới nghe rõ thì thính lực thường đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo PGS Hoài An, mức độ tổn thương sẽ tăng theo cường độ âm thanh và thời gian tiếp xúc. Việc nghe liên tục trên hai giờ ở mức 85-90 dB có thể gây chấn thương âm, làm suy giảm thính lực nếu lặp lại trong thời gian dài.

Để bảo vệ đôi tai, chuyên gia khuyến cáo mỗi lần sử dụng tai nghe chỉ nên kéo dài khoảng 30-60 phút, sau đó dành thời gian cho tai nghỉ. Người dùng cũng cần giữ âm lượng ở mức vừa phải, không cố tăng tiếng để lấn át môi trường xung quanh.

Với trẻ nhỏ, cha mẹ cũng không nên cho con nghe âm thanh quá lớn bằng tai nghe vì thói quen này có thể hình thành từ sớm và làm tăng nguy cơ tổn thương thính giác về lâu dài.