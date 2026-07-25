1 triệu Won Hàn Quốc hôm nay 25/7/2026 đổi được bao nhiêu tiền Việt?

(VTC News) -

Đồng Won (mã quốc tế: KRW), là đơn vị tiền tệ chính thức của Hàn Quốc. Hiện nay, đồng Won được lưu hành dưới hai dạng: tiền xu và tiền giấy. Tiền xu gồm các mệnh giá 1 Won, 5 Won, 10 Won, 50 Won, 100 Won và 500 Won, chủ yếu được sử dụng trong các giao dịch có giá trị nhỏ.

Trong khi đó, tiền giấy được phát hành với các mệnh giá 1.000 Won, 5.000 Won, 10.000 Won và 50.000 Won, đáp ứng nhu cầu thanh toán và giao dịch có giá trị lớn hơn.

1 triệu Won Hàn Quốc hôm nay 25/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ lúc 10h ngày 25/7/2026 tại Vietcombank, tỷ giá KRW/VND như sau:

1 KRW = 15,50 VND (mua tiền mặt)

1 KRW = 17,23 VND (mua chuyển khoản)

1 KRW = 18,69 VND (bán)

Áp dụng tỷ giá trên:

1.000.000 KRW = 15.500.000 VND (mua tiền mặt)

1.000.000 KRW = 17.230.000 VND (mua chuyển khoản)

1.000.000 KRW = 18.690.000 VND (bán)

Đồng Won Hàn Quốc. (Ảnh: Techcombank)

Cùng thời điểm trên, tỷ giá KRW/VND tại BIDV như sau:

1 KRW = 16,54 VND (mua tiền mặt)

1 KRW = 17,25 VND (mua chuyển khoản)

1 KRW = 18,77 VND (bán)

Áp dụng tỷ giá trên:

1.000.000 KRW = 16.540.000 VND (mua tiền mặt)

1.000.000 KRW = 17.250.000 VND (mua chuyển khoản)

1.000.000 KRW = 18.770.000 VND (bán)

Như vậy, 1 triệu Won Hàn Quốc hôm nay 25/7/2026 tương đương khoảng từ hơn 15 triệu đồng đến hơn 18 triệu đồng, tùy theo giá mua - bán và thời điểm giao dịch tại các ngân hàng.

Bảng tỷ giá KRW/VND hôm nay 25/7/2026

Dưới đây là bảng tỷ giá KRW/VND tại các ngân hàng Việt Nam, cập nhật đến 10h30 ngày 25/7/2026 (Đơn vị: VND)

Ngân hàng Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank KRW 15,50 17,23 18,69 - BIDV KRW 15,54 17,25 17,77 - Agribank KRW - 17,17 19,04 - SHB KRW - 17,41 19,91 - OCB KRW - - - 19,59 ACB KRW - 17,71 - 18,38 HDBank KRW 16,7 17,8 - 18,7 LPBank KRW - 16,41 - 19,93 Sacombank KRW - 17,4 - 19 MSB KRW 16.09 16,83 20,7 20,7 NCB KRW 11,97 13,97 22,00 24,00 VIB KRW - - - 20,00 SeaBank KRW - 16,71 - 19,71 TPBank KRW - - - 19,01 PVComBank KRW 15,5 17,23 18,69 -

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá KRW/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi liên tục trong ngày