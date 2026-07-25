Dông lốc đánh chìm tàu cá ở Trường Sa, 33 ngư dân được cứu, 3 người mất tích

(VTC News) -

Ngày 25/7, Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Trường Sa.

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 24/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh tiếp nhận tin báo từ bà Bùi Thị Sương (51 tuổi, trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) về việc tàu cá QNg 95267 TS gặp nạn trên biển.

Tàu cá Quảng Ngãi chìm ở Trường Sa, 3 ngư dân mất tích. (Ảnh minh họa)

Tàu cá QNg 95267 TS dài 20,6 m, công suất 525CV, đăng ký nghề câu, do ông Trần Văn Dân (58 tuổi, trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 4/6 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh, trên tàu có 36 ngư dân hành nghề ở vùng biển Trường Sa.

Khoảng 8h ngày 24/7, khi tàu đang hành nghề ở vùng biển Trường Sa (có tọa độ 08°24‘51“N 112°02‘05“E) thì mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình, gia đình không liên lạc được.

Đến 22h10 cùng ngày, gia đình liệc lạc và nắm được thông tin trong quá trình di chuyển về đảo Trường Sa Lớn, tàu không may gặp dông lốc mạnh dẫn đến bị phá nước và chìm.

Sau khi tàu bị chìm, tàu cá khác mang số hiệu QNg 95555 TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (53 tuổi, trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) làm thuyền trưởng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu vớt các thuyền viên gặp nạn. Đến thời điểm hiện tại, 33 người đã được cứu an toàn, 3 ngư dân còn lại vẫn đang mất tích.

Các thuyền viên được đưa về đảo Trường Sa Lớn để tránh gió, ổn định sức khỏe. Lực lượng chức năng đang phối hợp với các tàu cá hoạt động gần khu vực tiếp tục triển khai tìm kiếm những người còn mất tích.