Nạn nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đã tỉnh, có thể tự thở

(VTC News) -

Ngày 16/7, khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân nam 54 tuổi, người bị thương nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc, đã có nhiều chuyển biến tích cực sau 3 ngày điều trị chuyên sâu.

Theo bác sỹ CKII Nguyễn Lý Minh Duy, khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh nhân đã tỉnh, tình trạng xuất huyết não được kiểm soát và không ghi nhận diễn tiến nặng hơn. Sau khi được tái thông mạch vành, đặt máy tạo nhịp tạm thời, huyết áp và chức năng tim mạch đã ổn định.

“Tổn thương phổi do hít sặc nước biển cũng cải thiện rõ. Bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tự thở nhưng vẫn cần hỗ trợ oxy và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Cấp cứu”, BS Minh Duy cho biết.

Bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: BVCC)

Chiều 11/7, chiếc ca nô chở hàng chục khách du lịch bị lật ở ngoài khơi thuộc vùng biển An Thới (Phú Quốc, An Giang) khiến 15 người thiệt mạng, 21 người được cứu sống.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết, ca nô mang số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pearl Island bị chìm khoảng 10h30 khi đang đưa du khách ra tham quan hòn Mây Rút Ngoài. Trên ca nô có 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thành viên tổ lái.

15 người tử vong, thi thể được chuyển đến các bệnh viện tại TP.HCM trước khi làm thủ tục đưa về Ấn Độ. Các du khách còn lại sức khỏe dần ổn định, đã rời Phú Quốc đến TP.HCM hoặc xuất cảnh từ ngày 12/7.

Từ ngày 12/7, nhiều đơn vị khai thác ca nô tại khu vực Bãi Sao đã tạm dừng hoặc hủy các chuyến đưa khách ra biển câu cá, ngắm san hô và tham quan các đảo.

Việc tạm dừng khai thác nhằm bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời chờ kết luận của cơ quan chức năng và hướng dẫn chính thức từ các lực lượng quản lý trên biển cũng như các đơn vị liên quan trước khi hoạt động trở lại.