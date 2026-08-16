Nam sinh Phú Thọ giành vòng nguyệt quế tuần Olympia sau màn ngược dòng phút chót

(VTC News) -

Thí sinh giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 3 tháng 1 của quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 là Nguyễn Hà Bình - Trường THPT Tân Lạc, Phú Thọ với 185 điểm, sau màn lội ngược dòng ấn tượng ở phần thi Về đích.

Cuộc thi có sự góp mặt của 4 thí sinh: Nguyễn Hà Bình - Trường THPT Tân Lạc, Phú Thọ; Trương Viết Duy Chương - THPT Thừa Lưu, Huế; Chu Minh Hoà - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.HCM; Cấn Minh Vi - THPT Thạch Thất, Hà Nội.

Ngay từ phần Khởi động, Hà Bình tạo lợi thế khi dẫn đầu với 85 điểm. Duy Chương đứng thứ hai với 50 điểm, Minh Vi đạt 35 điểm và Minh Hoà có 10 điểm.

Quán quân cuộc thi tuần Nguyễn Hà Bình không chỉ gây ấn tượng với màn lội ngược dòng mà còn sở hữu khả năng biểu diễn ảo thuật. (Ảnh chụp màn hình)

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm gồm 5 chữ cái. Ô hàng ngang số 4 được mở đầu tiên với câu hỏi yêu cầu điền từ còn thiếu trong lời bài hát “Em là mầm non của Đảng”. Khi đáp án hàng ngang đầu tiên chưa được công bố, Hà Bình bấm chuông xin trả lời chướng ngại vật nhưng sau đó không đưa ra được đáp án, buộc phải dừng cuộc chơi ở phần thi này.

Ngay sau đó, Duy Chương bấm chuông và đưa ra đáp án “Pác Bó”. Đây là câu trả lời chính xác, giúp nam sinh vươn lên dẫn đầu với 120 điểm. Chia sẻ sau phần thi, Duy Chương cho biết em cảm thấy mình đang bị tụt lại phía sau nên quyết định mạo hiểm. Thời điểm bấm chuông, em không chắc chắn đáp án của mình.

Sang phần Tăng tốc, cuộc đua tiếp tục diễn ra sát sao. Duy Chương duy trì vị trí dẫn đầu với 180 điểm, Hà Bình có 145 điểm, Minh Vi đạt 115 điểm và Minh Hoà có 100 điểm.

Bước vào Về đích, Hà Bình đứng trước khoảng cách điểm số khá lớn và lựa chọn gói gồm 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Trả lời đúng 2/3 câu hỏi, nam sinh kết thúc phần thi với 185 điểm, qua đó tạo cú lội ngược dòng để vươn lên dẫn đầu.

Trong khi đó, Duy Chương lựa chọn gói an toàn gồm 3 câu hỏi 20 điểm nhưng không trả lời đúng câu nào, kết thúc phần thi với 145 điểm. Minh Hoà và Minh Vi cùng trả lời đúng 1 câu hỏi trong phần Về đích, lần lượt hoàn thành cuộc thi với 125 điểm và 135 điểm.

Chung cuộc, Nguyễn Hà Bình giành vòng nguyệt quế với 185 điểm. Trương Viết Duy Chương về nhì với 145 điểm và là thí sinh có số điểm về nhì cao nhất, qua đó giành quyền bước vào cuộc thi tháng. Chu Minh Hoà đạt 125 điểm, còn Cấn Minh Vi cán đích với 135 điểm.