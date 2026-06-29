Màn lột xác của mỹ nhân 'Nóng cùng World Cup' từng thi 'Đường lên đỉnh Olympia'

Sự nghiệp của Huyền cũng ấn tượng không kém khi từng làm việc tại các tập đoàn lớn, dẫn dắt nhiều chiến dịch quảng cáo thành công. Cô có thời gian đảm nhiệm vị trí trưởng phòng thương hiệu tại một công ty đa quốc gia trong lĩnh vực FMCG và tham gia tư vấn cho dự án khởi nghiệp công nghệ số của Singapore tại Việt Nam.