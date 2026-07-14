Cựu thí sinh Olympia đạt GPA 3.96, sở hữu hơn 40.000 lượt theo dõi

(VTC News) -

Nguyễn Thị Thu Hương (SN 2004) tốt nghiệp loại xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương với GPA 3.96/4.00. Trước đó, cô từng là thí sinh nữ đầu tiên giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Không chỉ nổi bật với thành tích học tập, Hương còn được nhiều bạn trẻ yêu mến với vai trò nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực giáo dục, thu hút hơn 40.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Hành trình của cô được ghi dấu bởi tinh thần kỷ luật, khả năng tự quản lý và nỗ lực phát triển bản thân.

Chia sẻ về bản thân, Thu Hương lựa chọn ba từ “tích cực”, “lỳ” và “năng lượng”. Với cô, “lỳ” không phải là sự cứng đầu mà là khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu trong thời gian dài. Đây cũng là phẩm chất giúp cô duy trì sự tập trung trong học tập, ngay cả khi phải cân bằng nhiều công việc và hoạt động khác nhau.

Bên cạnh việc học, Thu Hương còn là nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên các nền tảng mạng xã hội. Những nội dung cô chia sẻ được nhiều bạn trẻ quan tâm nhờ tính hữu ích, phong cách trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực. Cô cho biết bắt đầu làm nội dung từ năm 2022, với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm học tập, câu chuyện cá nhân và phương pháp giúp các bạn trẻ học tập hiệu quả hơn.

Nguyễn Thị Thu Hương được nhiều bạn trẻ biết đến với vai trò người sáng tạo nội dung. (Ảnh: NVCC)

Theo Thu Hương, giáo dục là lĩnh vực luôn có giá trị bền vững vì nhu cầu học hỏi và phát triển bản thân là nhu cầu thiết yếu của xã hội. Tuy nhiên, việc làm nội dung trong lĩnh vực giáo dục cũng đi kèm áp lực phải duy trì sự nghiêm túc trong học tập.

“Em luôn đặt mục tiêu về GPA của em là ưu tiên số một. Nếu có điều gì cản trở đến mục tiêu đó em chắc chắn sẽ loại bỏ nó ra khỏi cái quỹ thời gian của mình”, Thu Hương chia sẻ. Chính cách xác định ưu tiên rõ ràng này giúp cô vừa duy trì thành tích học tập cao, vừa tích lũy được kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội dung.

Nói về phương pháp học tập, Thu Hương nhấn mạnh ba yếu tố quan trọng. Thứ nhất là đặt mục tiêu rõ ràng. Theo cô, việc xác định mục tiêu cụ thể giúp mỗi người có động lực duy trì thói quen học tập đều đặn và tránh bị phân tán bởi quá nhiều lựa chọn.

Thứ hai là xây dựng môi trường học tập tích cực, đặc biệt là nhóm bạn có cùng chí hướng để hỗ trợ nhau trong các bài tập và dự án. Thứ ba là duy trì sức khỏe tốt thông qua việc chạy bộ và tập cardio đều đặn, bởi sức khỏe là nền tảng để có thể cân bằng giữa học tập, công việc và các hoạt động cá nhân.

Đối với thí sinh đang chuẩn bị bước vào đại học, Thu Hương cho rằng việc chọn ngành, chọn trường không nên chỉ dựa vào xu hướng. Theo cô, điều quan trọng là tìm hiểu công việc cụ thể mà ngành học đó dẫn đến và đánh giá xem bản thân có thực sự phù hợp hay không.

Thu Hương chia sẻ rằng bản thân đã chọn ngành Quản trị kinh doanh trước, sau đó mới cân nhắc môi trường học phù hợp. Quyết định chọn Trường Đại học Ngoại thương đến từ ấn tượng về môi trường học tập, sự hỗ trợ của thầy cô và tinh thần năng động của sinh viên nơi đây.

Nữ sinh cũng nhắn nhủ rằng các bạn trẻ không nên quá áp lực nếu chưa hiểu rõ bản thân ở tuổi 18. Theo cô, đại học là giai đoạn để khám phá năng lực, sở thích và định hướng phát triển của mỗi người. Việc chọn ngành, chọn trường chủ yếu là lựa chọn một môi trường để phát triển trong vài năm đầu đời, chứ không phải yếu tố duy nhất quyết định thành công sau này.

Về việc đi làm thêm, Thu Hương cho rằng sinh viên năm nhất nên dành học kỳ đầu tiên để thích nghi với môi trường đại học, làm quen với phương pháp học tập, thầy cô và bạn bè. Từ học kỳ hai, nếu có cơ hội phù hợp, sinh viên có thể bắt đầu trải nghiệm những công việc nhẹ nhàng như gia sư hoặc các công việc bán thời gian khác. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng việc học vẫn cần được ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn này.