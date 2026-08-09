Nam sinh Chuyên Nguyễn Huệ dẫn đầu cuộc thi tuần Olympia với 300 điểm

(VTC News) -

Em Cao Minh Phúc - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội vừa đạt vòng nguyệt quế cuộc thi tuần hai tháng 1 của quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 với số điểm ấn tượng là 300 điểm.

Cuộc thi tuần này với sự tham gia của 4 thí sinh đến từ 3 vùng miền khác nhau đó là em Cao Minh Phúc - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội; em Huỳnh Tấn Khiêm - Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Đắk Lắk; em Trương Công Huy - Trường THPT Hoàng Mai, Nghệ An và em Phan Thông Thái 60 - Trường THPT Lê Hoài Đôn, Vĩnh Long.

Ở phần thi Khởi động, Minh Phúc giành 40 điểm, tạm xếp thứ hai sau Công Huy 50 điểm. Tấn Khiêm đứng thứ ba với 45 điểm, còn Thông Thái có 10 điểm.

Em Cao Minh Phúc - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình)

Phần thi Vượt chướng ngại vật đưa ra ẩn số cần tìm gồm 10 chữ cái. Ngay sau khi trả lời hàng ngang đầu tiên, Minh Phúc và Tấn Khiên cùng bấm chuông trả lời.

Với tốc độ nhanh hơn, Minh Phúc giành quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác là “Số nguyên tố”. Câu trả lời giúp em ghi thêm điểm quan trọng, nâng tổng điểm lên 100 và vươn lên dẫn đầu sau hai phần thi.

Phân tích về câu trả lời của mình, Minh Phúc cho biết quan sát thấy các con số xuất hiện trong các hình ảnh gợi ý là 2, 3, 127. Đây đều là các số nguyên tố. Kết hợp với từ hàng ngang đầu tiên được là “Uớc”, trong toán học, số nguyên tố chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

Bước vào phần thi Tăng tốc, thí sinh đến từ Hà Nội tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi liên tục nằm trong nhóm thí sinh trả lời nhanh nhất, qua đó gia tăng đáng kể khoảng cách với các đối thủ.

Sau phần thi, Minh Phúc dẫn đầu với 240 điểm, bỏ xa Tấn Khiêm ở vị trí thứ hai với 155 điểm. Thông Thái có 100 điểm, trong khi Công Huy sở hữu 50 điểm.

Phần thi Về đích, lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm, mặc dù thí sinh đến từ Hà Nội chỉ trả lời đúng 1 câu hỏi. Tuy nhiên, Minh Phúc liên tục giành điểm từ các câu trả lời từ các thí sinh khác kết thúc cuộc thi đạt 300 điểm và là chủ nhân vòng nguyệt quế.

Kết quả chung cuộc của các thí sinh còn lại em Huỳnh Tấn Khiêm - Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Đắk Lắk đạt 135 điểm; em Trương Công Huy - Trường THPT Hoàng Mai, Nghệ An đạt 35 điểm và em Phan Thông Thái - Trường THPT Lê Hoài Đôn, Vĩnh Long đạt 60 điểm.