Phường Yên Hòa báo cáo sự việc liên quan đến Trường Mầm non Hoa Trà My II

Liên quan đến việc phụ huynh phản ánh giáo viên có hành vi chưa chuẩn mực với con tại Trường Mầm non Hoa Trà My II, phường Yên Hòa, ngày 15/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, UBND phường Yên Hòa đã có báo cáo cụ thể về quá trình kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc.

Sự việc được UBND phường Yên Hòa kiểm tra sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh đăng tải trên trang Facebook nhóm “Review các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội”. Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hoa Trà My II và yêu cầu báo cáo nội dung sự việc.

Theo báo cáo của nhà trường, học sinh H.G.H.V theo học tại Trường Mầm non Hoa Trà My II từ ngày 14/3/2024 đến hết ngày 29/5/2026. Trong năm học 2025-2026, học sinh học tại lớp Nhím Xù 2, do cô Đ.H.T làm chủ nhiệm.

Tháng 2/2026, cô Đ.H.T nghỉ sinh con. Nhà trường điều động cô B.T.T.L, giáo viên đang trong thời gian thử việc trực tiếp phụ trách lớp và phân công cô Đ.T.T.H phụ lớp.

Cũng trong tháng 2/2026, gia đình học sinh nhận thấy trẻ có biểu hiện bất an khi đến trường và trong sinh hoạt tại nhà nên đề nghị nhà trường cho xem lại dữ liệu camera lớp học. Qua theo dõi camera, phụ huynh phản ánh một số hành vi ứng xử của giáo viên chưa phù hợp với quy định chuyên môn và chuẩn mực nghề nghiệp trong môi trường giáo dục mầm non.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã xác minh thông qua dữ liệu camera, làm việc với các giáo viên liên quan và xác định có vi phạm trong công tác chăm sóc trẻ. Nhà trường tổ chức làm việc với gia đình học sinh vào các ngày 4/2 và 11/2/2026, thống nhất biện pháp xử lý.

Theo đó, đối với cô B.T.T.L, nhà trường ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do có hành vi vi phạm quy định về chăm sóc, bảo vệ trẻ em và chuẩn mực nghề nghiệp; buộc thôi việc ngay sau khi xác minh.

Đối với cô Đ.T.T.H, nhà trường ban hành quyết định đình chỉ công tác, thuyên chuyển khỏi lớp Nhím Xù 2 và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định và có hành vi chưa phù hợp trong chăm sóc trẻ.

Nhà trường bố trí giáo viên khác có kinh nghiệm phù hợp hơn với nhu cầu hỗ trợ của trẻ; tăng cường phối hợp giữa giáo viên, nhà trường và gia đình trong theo dõi, chăm sóc trẻ; cử cán bộ y tế, tâm lý học đường theo dõi tình hình học tập, sinh hoạt và tâm lý của trẻ.

Về công tác quản lý, nhà trường cho biết đã tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên môn tại các lớp học, nhất là lớp có giáo viên mới, giáo viên thử việc; tổ chức họp nội bộ để thông báo sự việc, công khai hình thức xử lý đối với cá nhân vi phạm; tổ chức đào tạo lại đội ngũ về đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng quản lý cảm xúc, xử lý tình huống và ứng xử với trẻ. Nhà trường cũng rà soát, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận thông tin và báo cáo các vụ việc liên quan đến quyền, lợi ích, sự an toàn của trẻ.

Thông tin từ nhà trường cho biết, nhà trường từng đề xuất miễn học phí cho học sinh H.G.H.V, song gia đình không đồng ý. Học sinh tiếp tục học tập tại trường đến hết tháng 5/2026.

Sau khi học sinh nghỉ học tại trường, gia đình học sinh H.G.H đề nghị nhà trường cung cấp lại biên bản ghi nhận sự việc và phương án xử lý đã được các bên thống nhất, ký nhận ngày 4/2 và 11/2/2026; đồng thời cho rằng một số nội dung trong biên bản chưa phản ánh đầy đủ quan điểm của gia đình. Hai bên đã có nhiều buổi trao đổi, làm việc trực tiếp nhưng vẫn còn một số nội dung chưa thống nhất, chủ yếu liên quan đến mức độ, tính chất hành vi của hai giáo viên và trách nhiệm cụ thể của nhà trường.

Công an phường Yên Hòa đang xác minh, điều tra, làm rõ nội dung sự việc.