Venezuela, Mỹ thảo luận 'chuyển tiếp' giai đoạn hậu Maduro

(VTC News) -

Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodriguez, ngày 2/2 tiếp tục củng cố chính quyền mới khi bổ nhiệm nhiều vị trí then chốt trong nội các và tiếp đón quyền đại biện Mỹ Laura Dogu tại Caracas. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh hai bên bàn về tiến trình “chuyển tiếp” sau khi ông Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong chiến dịch quân sự hồi đầu năm.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez gặp đặc phái viên Mỹ Laura Dogu tại Cung điện Miraflores ở Caracas, Venezuela, ngày 2/2/2026. (Ảnh: Miraflores Palace/Handout qua REUTERS)

Trên mạng xã hội X, bà Dogu cho biết hai bên đã trao đổi về kế hoạch của Washington liên quan tới “ổn định, phục hồi kinh tế, hòa giải và chuyển tiếp”. Tuy nhiên, nội hàm cụ thể của khái niệm “chuyển tiếp” chưa được làm rõ. Nhiều thành viên chính phủ Venezuela thời ông Maduro vẫn đương nhiệm sau khi vị Tổng thống này bị bắt.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil nhấn mạnh sau cuộc gặp rằng trọng tâm ngoại giao sắp tới là “xử lý những khác biệt và các tranh cãi lịch sử giữa Mỹ và Venezuela”. Ông đồng thời cho biết hai bên đã rà soát chương trình nghị sự chung, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại và chính trị.

Củng cố nội các, hâm nóng kênh ngoại giao

Cùng ngày, bà Rodriguez công bố một loạt bổ nhiệm quan trọng. Cựu Ngoại trưởng Felix Plasencia được chỉ định dẫn đầu phái đoàn Venezuela tại Washington. Ông Gil cho biết ông Plasencia sẽ sớm tới Mỹ để thúc đẩy công tác ngoại giao, chính trị và triển khai chương trình nghị sự chung.

Bà Rodriguez cũng bổ nhiệm bà Daniella Cabello, con gái Bộ trưởng Nội vụ quyền lực Diosdado Cabello, giữ chức Bộ trưởng Du lịch. Sự ủng hộ của ông Cabello, nhân vật được coi là có ảnh hưởng lớn thứ hai tại Venezuela sau ông Maduro, được đánh giá là then chốt đối với chính phủ lâm thời.

Ông Cabello trước đó đã cam kết lực lượng cảnh sát ủng hộ bà Rodriguez khi bà tiếp quản quyền lực, sau khi ông Maduro bị đưa sang New York để hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, ngày 28/1/2026. (Ảnh: Wendys Olivo/Miraflores Palace/Handout qua REUTERS)

Các bổ nhiệm mới diễn ra chỉ vài tuần sau khi bà Rodriguez, khi đó là Phó Tổng thống, tiến hành tái cơ cấu cấp cao trong quân đội, cử 12 sĩ quan cấp tướng phụ trách các quân khu. Trong số những người bị miễn nhiệm có doanh nhân Alex Saab, cựu Bộ trưởng Công nghiệp và là đồng minh thân cận của ông Maduro.

Trong khi đó, lãnh đạo đối lập María Corina Machado cho biết bà sẵn sàng gặp bà Rodriguez nếu cần thiết để bàn về lộ trình chuyển tiếp.