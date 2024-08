Mưa dông kèm sấm sét liên tục dội xuống miền Bắc

(VTC News) -

Đêm qua và sáng nay (30/8), Bắc Bộ và Tây Nguyên mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 29/8 đến 8h ngày 30/8 có nơi trên 100mm như: Quân Chu (Thái Nguyên) 270,8mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 200mm, Minh Sơn (Hà Giang) 174,6mm, Bản Cầm (Lào Cai) 137,4mm, Minh Bảo (Yên Bái) 103.2mm, Lăng Can (Tuyên Quang) 102.0mm, Ngọk Tụ (Kon Tum) 120,4mm…

Cơn mưa giúp nhiệt độ các tỉnh, thành miền Bắc giảm, không còn oi bức như những ngày trước đó.

Đi kèm mưa lớn và dông, nhiều tỉnh thành còn ghi nhận sấm sét liên tục dội xuống.

Sáng sớm nay, nhiều nơi ở miền Bắc ghi nhận mưa dông kèm sấm sét. (Ảnh minh hoạ)

Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay, hàng nghìn cú sét đánh xuống đất và sét trong mây ở trên đất liền, trên biển và khu vực lân cận Việt Nam. Tại nước ta, sét đánh sáng sớm nay tập trung chủ yếu ở miền Bắc.

Chị Hà ở tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 4h30, tại khu vực huyện Đông Hưng trời bắt đầu nổi cơn dông, sau đó mưa lớn. Trận mưa xối xả kèm sấm sét đánh dữ dội, nổ vang trời kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ. Khoảng 6h30, lượng mưa giảm dần.

Chị Vân (ở Vĩnh Phúc) cho biết, rạng sáng nay địa bàn cũng xảy ra mưa lớn kèm sấm sét.

Dự báo ngày và đêm hôm nay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong đó, Tây Nguyên thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Chiều tối và đêm 30/8, Nghệ An, Nam Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ, đặc biệt tại các huyện: Đà Bắc, Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Cao Phong, Mai Châu, TP Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Lạc (Hoà Bình); Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, thị xã Phú Thọ, TP Việt Trì (Phú Thọ).