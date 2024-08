Đi đá bóng, 4 học sinh ở Hà Nội bị sét đánh

(VTC News) -

Sáng 25/8, lãnh đạo UBND xã Tiến Xuân (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một bé trai 13 tuổi thiệt mạng.

Khoảng 17h ngày 24/8, cháu Đ.Đ.N. (SN 2011, trú tại thôn 2, xã Tiến Xuân, học sinh trường THCS Tiến Xuân) đi đá bóng cùng 3 bạn trong thôn. Lúc này trời có mưa, bất ngờ cả nhóm của N. bị sét đánh bất tỉnh. Một lúc sau, 3 nạn nhân tỉnh lại, riêng N. được cán bộ trạm y tế xã xác định đã tử vong.

Nhận được thông tin, xã Tiến Xuân và Công an huyện Thạch Thất có mặt tại hiện trường, xác minh làm rõ.

Hội Chữ thập đỏ xã Tiến Xuân tổ chức thăm viếng, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 1 triệu đồng.

Sét đánh khiến bé trai 2 tuổi ở Hà Nội tử vong. (Ảnh minh họa)

Chiều tối 24/8, khu vực Hà Nội có mưa vừa đến mưa to. Đặc biệt, mưa lớn kèm theo dông, sấm sét xuất hiện liên tục. Hình thái thời tiết mưa lớn kèm sấm sét ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bắt đầu từ tối 22/8. Theo chuyên gia, nguyên nhân của đợt mưa lớn này là hình thế vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên đến 5.000m, cộng thêm trường gió Đông Nam của khối không khí biển từ phía đông vào.

Dự báo trong sáng 25/8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ trưa cùng ngày, mưa lớn ở các khu vực này xu hướng giảm.

Ngày và đêm 25/8, Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 120mm. Từ 26/8, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ xu hướng giảm dần.

Chiều tối và tối 25/8, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.