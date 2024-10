Bão Trami đang đi nhanh, miền Trung mưa xối xả từ chiều tối nay

(VTC News) -

Bão Trami (bão số 6) đang duy trì cấp 11, giật cấp 14 trên Biển Đông, và di chuyển khá nhanh theo hướng tây, dự báo sẽ "quần thảo" vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ nước ta. Miền Trung từ chiều tối nay mưa xối xả.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối và đêm nay 26/10 đến đêm 27/10, Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to và có dông, lượng mưa từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Hà Tĩnh, Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 80-160mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100mm/3h).

Miền Trung sắp hứng đợt mưa lớn, nguy cơ ngập lụt xảy ra ở nhiều nơi. (Ảnh minh họa: Châu Thư)

Ngày và đêm 28/10, Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa to đến rất to, lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Hà Tĩnh, Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong đợt mưa này, mưa cực đại tại Quảng Trị - Quảng Nam là đêm 26/10 đến ngày 27/10; tại Hà Tĩnh - Quảng Bình là ngày và đêm 27/10.

Ngoài ra, từ đêm nay đến ngày 29/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-8m.

Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông trên BĐ3; các sông ở Quảng Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông ở Hà Tĩnh, Bình Định, Kon Tum lên trên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai.

Dự báo về đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão số 6, cơ quan khí tượng cho biết, lúc 10h ngày 26/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Khoảng 10h ngày 28/10, bão số 6 trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ, đổi hướng Tây Nam sau đó chuyển hướng Đông, mỗi giờ đi được 5-10km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo đến 10h ngày 29/10, bão trên vùng biển các tỉnh Trung Trung Bộ, di chuyển theo hướng Đông, tốc độ khoảng 5km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

