Điện Kremlin: Nga - Mỹ đang chuẩn bị nhiều cuộc đàm phán mới

Ngày 26/2, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp mặt trực tiếp sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp này.

Theo thông tin từ ông Peskov, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ có thể nói chuyện lại qua điện thoại nếu cần, nhưng hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cho việc đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn điện Kremlin nói: "Các cuộc tiếp xúc đang được chuẩn bị ở cấp chuyên gia thông qua bộ ngoại giao".

Ông Trump từng bày tỏ mong muốn sớm đạt lệnh ngừng bắn đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Những động thái nhanh chóng của nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhằm mục đích hàn gắn mối quan hệ với Moskva, đảo ngược chính sách của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Hành động của Tổng thống Trump đang làm dấy lên nỗi lo ngại ở Kiev và đồng minh châu Âu khi họ cho rằng mình có thể bị gạt ra ngoài lề các cuộc đàm phán.

Ông Putin đang giảm bớt kỳ vọng đối với thỏa thuận nhanh chóng về vấn đề Ukraine khi nhấn mạnh rằng những cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ ban đầu sẽ tập trung vào việc khôi phục lòng tin giữa Moskva và Washington.

Ngoài ra, ông Peskov từ chối bình luận về thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý, có thông tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thăm Mỹ, gặp ông Trump vào ngày 28/2.

"Liệu có ký kết thỏa thuận khoáng sản hay thực hiện điều gì khác không, chúng ta hãy chờ xem. Hiện vẫn chưa có tuyên bố chính thức về vấn đề này", ông Peskov cho hay.

Tờ Reuters dẫn nguồn tin thân cận tiết lộ thêm, dự thảo khoáng sản không nêu rõ bất kỳ đảm bảo an ninh nào của Mỹ hoặc việc tiếp tục cung cấp vũ khí, nhưng Mỹ muốn Ukraine "tự do, có chủ quyền và an toàn".

Trong khi đó, nguồn tin là quan chức Ukraine nói với AFP rằng thỏa thuận này sẽ cho phép Mỹ cùng khai thác khoáng sản của Ukraine và doanh thu sẽ chuyển vào quỹ mới thành lập, "dùng chung cho Ukraine và Mỹ".