Dự báo thời tiết: Bão Trami không đổ bộ, gây mưa cực lớn từ Quảng Trị-Quảng Ngãi

(VTC News) -

Dự báo đường đi của bão số 6

Lúc 16h ngày 25/10, vị trí tâm bão Trami (bão số 6) trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, di chuyển nhanh khoảng 20 km/h và không đổi hướng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Khoảng 16h ngày 27/10, trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ, đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Đến 16h ngày 28/10, bão trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ, đổi hướng Tây Nam, sau đó là Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được 5-10km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Tác động của bão số 6, trên biển, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (89-133 km/h), giật cấp 15, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão 7-9 m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng 27/10, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 5-7 m, biển động dữ dội.

Sáng 27/10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6 m.

Tàu/thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên (đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa), khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có thể chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão.

Từ sáng 27/10, trên đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi, cần lưu ý cập nhật trong các bản tin bão tiếp theo.

Video: Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia chia sẻ về hai kịch bản đường đi của bão số 6.

Miền Trung mưa lớn diện rộng

Từ chiều tối và đêm 26/10 đến ngày 28/10, Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100 mm/3h).

Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Tác động của bão số 6, miền Trung mưa lớn diện rộng từ đêm 26/10 đến ngày 28/10, có nơi lượng mưa trên 700 mm. (Nguồn: NCHMF)

Từ nay đến 4/11, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An đêm không mưa, sáng sớm có nơi sương mù, ngày nắng. Trong đó, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An ngày 27-28/10 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Cũng trong 10 ngày này, các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối 27/10 đến ngày 31/10 mưa rào và dông rải rác.

Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.