Tiêm insulin 6 tháng chỉ một chỗ, người phụ nữ hôn mê, co giật vì hạ đường huyết

(VTC News) -

Bà Vân (67 tuổi, Cần Thơ) bị tiểu đường type 2 đã 14 năm. Trước đây, bà chủ yếu kiểm soát đường huyết bằng thuốc uống. Khoảng nửa năm gần đây, do đường huyết không ổn định, bác sĩ điều chỉnh phác đồ sang insulin dạng tiêm.

Tuy nhiên, suốt 6 tháng sử dụng insulin, bà gần như chỉ tiêm thuốc vào một vị trí trên bụng mà không luân chuyển điểm tiêm.

Cách đây 2 ngày, trong thời gian lên TP.HCM chơi, sau một lần tiêm insulin vào bụng, bà bất ngờ vã mồ hôi, mệt lả, sắc mặt tái nhợt, mất sức rồi ngã quỵ. Người bệnh còn đại, tiểu tiện không tự chủ. Gia đình lập tức đưa bà đến bệnh viện đa khoa Tâm Anh cấp cứu.

Bà Vân được điều trị tại khoa Nội tiết - Đái tháo đường (Ảnh: BVCC)

Kết quả kiểm tra cho thấy đường huyết của bà chỉ còn 43 mg/dL, mức hạ rất thấp. Các bác sĩ xác định người bệnh hôn mê, co giật do hạ đường huyết và lập tức truyền tĩnh mạch glucose 30%, đồng thời theo dõi sát huyết áp, nhịp thở và các chỉ số sinh tồn.

Sau cấp cứu, bà Vân dần tỉnh lại, các dấu hiệu sinh tồn tạm ổn định và được chuyển đến Khoa Nội tiết - Đái tháo đường để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Khám kỹ vùng bụng, bác sĩ phát hiện vị trí bà Vân thường xuyên tiêm insulin xuất hiện vùng phì đại mô mỡ. Đây là biến chứng thường gặp ở người bệnh tiểu đường có tiêm insulin dưới da, nguyên nhân có thể do không luân chuyển vùng tiêm đúng cách, tái sử dụng kim tiêm, chỉ số khối cơ thể thấp, thời gian tiêm insulin lâu (thường từ 6 tháng trở lên).

Trường hợp bà Vân là tiêm đúng liều nhưng chỉ tiêm một chỗ, không thay đổi vị trí tiêm dẫn đến phì đại mô mỡ nên cơ thể không hấp thu được lượng insulin cần thiết dẫn đến thiếu hụt, hạ đường huyết.

Theo TS. Lâm Văn Hoàng, chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường, các vị trí tiêm phổ biến nhất thường là bụng, má ngoài của đùi, mặt sau cánh tay và mông, trong đó bụng thường được khuyến cáo vì vùng này khá rộng. Tại bụng, vị trí tiêm đúng cách rốn 3cm theo hướng đến mạn sườn và phải thay đổi vị trí tiêm insulin thường xuyên, nhiều người tiêm sai, chỉ tiêm vòng quanh rốn.

Bên cạnh đó, người bệnh phải véo da khi tiêm, nếu không kim đâm sâu đến lớp cơ bụng, sẽ thành tiêm bắp chứ không phải tiêm dưới da, dẫn đến insulin được hấp thu quá nhanh, tác dụng ngắn hơn bình thường. Việc không thay kim tiêm thường xuyên cũng gây giảm lượng insulin đưa vào cơ thể hoặc nhiễm trùng vị trí tiêm… Đặc biệt, người bệnh phải tuân thủ đúng liều lượng cũng như loại kim tiêm insulin theo chỉ định của bác sĩ.

“Tiêm insulin là thao tác không khó, nhưng nếu sai cách, sai liều có thể nguy hiểm tính mạng”, bác sĩ Hoàng nói.