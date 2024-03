Màn về đích nghẹt thở của nữ sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế tuần Olympia

(VTC News) -

Cuộc thi tuần 3, tháng 3, quý 2 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 chứng kiến màn so tài kịch tính của 4 nhà leo núi: Lê Trà My (THPT Sóc Sơn - Hà Nội), Lưu Ngọc Anh (THPT Hưng Yên - Hưng Yên), Nguyễn Quốc Nhật Minh (THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai) và Nguyễn Vũ Anh Đức (THPT Lê Hồng Phong - Thái Nguyên).

4 nhà leo núi tranh tài trong tuần này.

Bước vào vòng thi đầu tiên - Khởi động, Trà My là người thi đầu tiên ở lượt chơi cá nhân. Nữ sinh trả lời được 5/6 câu hỏi, giành được 50 điểm. Nhật Minh bám sát phía sau với 40 điểm, Ngọc Anh và Anh Đức bằng điểm nhau - 20 điểm.

Sau vòng Khởi động chung, Trà My và Nhật Minh đuổi sát nhau liên tiếp nhưng người dẫn đầu vẫn là Trà My với 80 điểm. Nhật Minh 70 điểm, Anh Đức 50 điểm và Ngọc Anh 10 điểm.

Từ khoá của phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này gồm 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên với câu hỏi: "Từ nào dùng để chỉ câu chuyện của thời xưa nói về nguồn gốc của cái gì, còn được truyền kể lại? (theo Đại từ điển Tiếng Việt, Nguyễn Như Ý chủ biên, NXBVH-TT)".

Là thí sinh duy nhất đưa ra đáp án "Sự tích", Trà My giành được 10 điểm ở câu hỏi này.

Hàng ngang thứ hai có câu hỏi: "Khu vực nào của châu Á có diện tích khoảng 4,5 triệu ki lô mét vuông với dân số trên 500 triệu người?". Cả 4 thí sinh đều giành được điểm khi đưa ra đáp án chính xác "Đông Nam Á".

Hàng ngang thứ ba với câu hỏi: "Trong Âm lịch, năm con dê được gọi là năm...?". Cả 4 thí sinh tiếp tục giành được điểm ở câu hỏi này với đáp án "Mùi".

Từ khoá trong phần thi Vượt chướng ngại vật.

Ở hàng ngang thứ tư, câu hỏi đưa ra cho các thí sinh: "Từ nào còn thiếu trong thành ngữ sau: "Nằm... nếm mật?". Đáp án được đưa ra là "Gai", các thí sinh đều giành được thêm 10 điểm.

Sau 4 câu hỏi, vẫn không có thí sinh nào bấm chuông. Tuy nhiên, ngay khi MC chuẩn bị đến với câu hỏi cuối để mở hình ảnh ở vị trí trung tâm, Anh Đức bấm chuông trả lời chướng ngại vật và đưa ra đáp án là "Sầu riêng". Đây là đáp án chính xác, nâng tổng số điểm của Anh Đức lên 110 điểm nhưng vẫn không thể vượt qua số điểm 120 của Trà My. Trong khi đó, Nhật Minh có 100 điểm và Ngọc Anh 40 điểm.

Khi đến với phần thi Tăng tốc, khoảng cách điểm giữa các bạn thí sinh không quá cao. Đây cũng được coi là phần thi để các bạn thí sinh san bằng tỷ số hoặc vươn lên với điểm số đáng kể.

Ở câu hỏi số 3, Trà My là người duy nhất trả lời khác ba thí sinh còn lại nhưng bạn lại là người duy nhất có đáp án chính xác, mang về cho mình thêm 40 điểm nữa. Đến câu thứ 4, dù cả 4 thí sinh đều có câu trả lời đúng nhưng Trà My là người trả lời nhanh nhất. Kết thúc phần thi Tăng tốc, Trà My vẫn dẫn đầu với 230 điểm.

Bước vào vòng thi quyết định - Về đích, Trà My lựa chọn gói an toàn 3 câu 20 - 20 - 20 điểm. Do trả lời sai câu đầu tiên và câu thứ hai, Trà My để tuột mất 20 điểm vào tay Anh Đức và 20 điểm tiếp theo vào tay Nhật Minh. Đến câu thứ ba, Trà My lấy lại bình tĩnh và đã trả lời đúng. Kết thúc vòng thi, Trà My có 210 điểm.

Cũng giống Trà My, Nhật Minh lựa chọn gói 3 câu 20 - 20- 20 điểm. Sau ba câu trả lời xuất sắc, Nhật Minh tạm vươn lên dẫn đầu với 240 điểm.

Anh Đức lựa chọn gói 20 - 30 - 20 điểm. Ở câu 30 điểm, sau khi Anh Đức không thể đưa ra câu trả lời, Trà My đã nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác, nâng tổng số lên 240 điểm, tức Trà My và Nhật Minh đồng dẫn đầu chương trình. Với câu cuối, Anh Đức lựa chọn Ngôi sao hy vọng và có thêm 40 điểm. Số điểm của Anh Đức sau vòng thi này là 170 điểm.

Ở câu hỏi đầu tiên của Ngọc Anh trong vòng thi Về đích, Nhật Minh lại là người trả lời chính xác và mang về cho mình thêm 20 điểm, tạm dẫn đầu với 260 điểm. Trong khi đó, ở câu cuối cùng, Trà My đã bấm chuông giành quyền trả lời. Dù vô cùng lo lắng và mất tự tin nhưng đây là một câu trả lời chính xác.

Như vậy, Trà My và Nhật Minh san bằng tỷ số 260 điểm và phải bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Với câu hỏi phụ về lịch sử, nữ sinh trường THPT Sóc Sơn đưa ra được đáp án đúng trong thời gian ngắn nhất, chính thức trở thành người giành vòng nguyệt quế.

Trà My giàn vòng nguyệt quế tuần Đường lên đỉnh Olympia.

Chung cuộc, Trà My 260 điểm, Ngọc Anh 30 điểm, Nhật Minh 260 điểm và Anh Đức 155 điểm. Với việc giành được vòng nguyệt quế tuần này, Trà My sẽ tiếp tục góp mặt trong cuộc thi Tháng. Trong khi đó, Nhật Minh cũng sẽ trở lại với tư cách thí sinh về Nhì có số điểm cao nhất tháng.