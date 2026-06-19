Mâm hoa cúng hút khách, giá bánh gio tăng gấp 3 lần trong ngày Tết Đoan ngọ

Hôm nay 19/6 (tức mùng 5/5 Âm lịch), chợ truyền thống Hà Nội nhộn nhịp từ sáng sớm, nhiều mặt hàng phục vụ mâm cúng Tết Đoan ngọ được tiêu thụ mạnh.
Video: Chợ Hà Nội nhộn nhịp từ sáng sớm trong ngày Tết Đoan ngọ.
Tại nhiều quầy hàng, khách mua liên tục khiến người bán gần như không có thời gian nghỉ tay. Bà Hợi, một tiểu thương tại chợ Hàng Bè cho biết: “Năm nay gia đình tôi chuẩn bị hơn một tạ cơm rượu nếp để bán dịp Tết Đoan ngọ. Dù nhiều như thế nhưng dự kiến chỉ trong buổi sáng sẽ bán hết, mới đầu ngày mà đã rất đông khách mua”.
Sau khi hoàn thiện, các mâm lễ được đóng gói cẩn thận và chuyển tới khách hàng thông qua đội ngũ shipper.
Cùng với các lễ vật truyền thống, thị trường hoa tươi cũng trở nên sôi động trong ngày Tết Đoan ngọ. Hoa sen Hồ Tây, hoa cúc, hoa hồng...được người dân lựa chọn để dâng lên ban thờ. Giá sen hiện ở mức 120.000 - 150.000 đồng/bó, còn hoa cúc loại đẹp khoảng 70.000 đồng cho 10 bông.
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