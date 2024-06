Tết Đoan Ngọ 2024: Rượu nếp cháy hàng, vải thiều và mận hậu đội giá

Các loại trái cây được bày bán đa dạng, phong phú, với giá không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn có hai mặt hàng tăng giá mạnh. Đó là mận hậu loại ngon giá khoảng 100.000 đồng/kg, đắt hơn năm trước 20.000 - 30.000 đồng/kg. Còn vải thiều giá 100.000 đồng/kg. Do năm nay mất mùa nên giá vải tăng rất mạnh so với giá năm trước là 60.000 - 70.000 đồng/kg.