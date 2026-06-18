Sức mua tăng mạnh, người dân làng rượu nếp Phú Thượng tất bật dịp Tết Đoan ngọ

Giáp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch), người dân làng Phú Thượng, Hà Nội tất bật nấu cơm rượu nếp suốt ngày đêm để kịp cung ứng cho thị trường.
Video: Người dân Phú Thượng nấu cơm rượu nếp cho dịp Tết Đoan ngọ.
Theo chị, những ngày cận Tết Đoan ngọ, điện thoại liên tục đổ chuông vì khách đặt hàng. Từ sáng đến chiều, các shipper ra vào lấy hàng không ngớt để giao cho khách lẻ và các đầu mối bán buôn. Năm nay, cơm rượu nếp cẩm được bán với giá 80.000 đồng/kg, còn nếp trắng là 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với năm ngoái.
Để tạo nên những mẻ cơm rượu đạt chất lượng, khâu lựa chọn nguyên liệu được thực hiện rất kỹ lưỡng. Gạo nếp phải to, tròn, đều và đẹp. Với nếp trắng, gạo cần được ngâm trong hai đêm trước khi chế biến, trong khi nếp cẩm phải được vo rửa thật sạch.
Theo chị Hậu, công đoạn nấu cơm nếp là khâu khó nhất bởi người làm phải canh lửa liên tục, đun cạn nước đúng thời điểm để tránh cơm bị cháy hoặc khê.
"Nếu dùng quạt hoặc các biện pháp làm nguội nhanh, hạt nếp dễ bị cứng và mất đi độ dẻo vốn có", chị Hậu nói.
Tiếp đó, từng lớp nếp được cho vào rổ, kết hợp rây thêm men trước khi đem ủ. Mỗi mẻ cơm rượu thường cần 2-3 ngày để hoàn thiện. Trung bình, 1 kg gạo nếp có thể cho ra khoảng 1,5-1,7 kg cơm rượu thành phẩm.
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