Cựu nghị sĩ Thái Lan bắn chết lãnh đạo tỉnh

(VTC News) -

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ một học sinh nổ súng tại trường học và nhà riêng ở cùng tỉnh khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Vụ nổ súng hôm 10/8 xảy ra vào khoảng 11h sáng tại trụ sở Tổ chức Hành chính tỉnh Nonthaburi. Cơ quan quan hệ công chúng của tỉnh cho biết nghi phạm là Chalong Riewraeng, một cựu nghị sĩ địa phương, đã bị bắt.

Người đàn ông bị bắt trong vụ nổ súng khiến 1 người chết. (Ảnh: AP)

Thongchai Yenprasert, người đứng đầu tổ chức này và được cảnh sát cho là mục tiêu của vụ nổ súng, đã tử vong tại bệnh viện do các vết thương nặng sau khi bị bắn vào mặt và cổ. Tài xế của ông cũng bị bắn vào tay nhưng tình trạng hiện ổn định.

Chỉ huy cảnh sát khu vực Wattana Yeejeen cho biết nghi phạm thừa nhận nổ súng và động cơ được cho là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Phát biểu với các phóng viên tại một đồn cảnh sát địa phương, Chalong cho biết đã tranh cãi với Thongchai về khoản tiền mà ông từng cho người này vay. Ông nói mình đã đi theo Thongchai đến ô tô rồi rút súng.

Theo Chalong, ông không có ý định bắn Thongchai, nhưng tài xế của Thongchai cũng rút súng và chĩa về phía ông, khiến ông nổ súng. “Tôi muốn xin lỗi người dân Nonthaburi. Tôi không có ý định như vậy. Chúng tôi là bạn và tôi nghĩ chúng tôi có thể nói chuyện để giải quyết, nhưng ông ấy không chịu nói chuyện với tôi”, Chalong nói.

Vụ việc đặc biệt thu hút sự chú ý vì xảy ra chỉ vài ngày sau khi một học sinh 14 tuổi bị cáo buộc sát hại ít nhất 8 người trong vụ nổ súng tại Trường Debsirin Nonthaburi và nhà riêng của gia đình hôm thứ Sáu, trước khi tự sát.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul phát biểu với báo giới rằng không ai tại Thái Lan - ngoại trừ các quan chức đang thi hành công vụ - được phép mang súng ở nơi công cộng một cách hợp pháp; ông cũng lưu ý rằng những giấy phép mang súng cuối cùng đã được cấp từ ba năm trước và chỉ có thời hạn hiệu lực trong một năm.

Ông Anutin cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiến hành “các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt nhất” đối với Chalong. “Dù ông ta từng là ai đi nữa, giờ đây ông ta cũng là một kẻ sát nhân”, ông Anutin nói.