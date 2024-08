Mặc con nằm ăn vạ giữa đường không dỗ, mẹ hối hận cả đời

(VTC News) -

Hình ảnh từ camera an ninh ghi tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sự việc xảy ra vào khoảng 20h. Một cậu bé đã nằm lăn ra đường khóc lóc ăn vạ sau cuộc cãi vã với mẹ. Người mẹ nhiều lần cố gắng kéo con dậy không thành công nên bực tức bỏ đi, không dỗ dành nữa.

Chỉ vài phút sau đó, một chiếc ô tô lao tới, tài xế vì khuất góc nhìn không thấy bé trai nên bánh sau của chiếc xe va chạm với phần đầu cậu bé. Nạn nhân đau đớn lăn lộn trên mặt đường. Người mẹ vô cùng hoảng hốt và hối hận, vội vã chạy lại đưa con đi cấp cứu.

Hình ảnh khiến nhiều người choáng váng, sợ hãi.

Hiện chưa có thêm thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu bé. Clip ghi lại sự việc trên khiến cư dân mạng Trung Quốc bùng nổ với cơn bão chỉ trích hành động bỏ mặc con của người mẹ.

Phần lớn mọi người cho rằng người mẹ quá sai khi đánh cược sự an toàn của con để ưu tiên cho việc giáo dục con bỏ tính ăn vạ, vì an toàn của trẻ phải được đặt lên hàng đầu: "Cha mẹ cần bình tĩnh khi dạy dỗ con, an toàn của con cái là quan trọng nhất!"; "Có lẽ thời gian dài trước đây cha mẹ không đủ nghiêm khắc, không có phương pháp giáo dục đúng nên đứa trẻ mới quen thói ăn vạ, nhưng ngoài đường không phải là nơi dạy con bằng cách bỏ mặc nó nằm đó trong khi xe cộ có thể chạy qua và đe dọa tính mạng nó bất cứ lúc nào"...

Một số ý kiến bênh vực người phụ nữ, cho rằng phương pháp của chị không sai nhưng sai về địa điểm áp dụng: "Tôi nghĩ cách của người mẹ không hẳn sai, tuy nhiên cần phải lựa nơi an toàn. Khi trẻ không nghe lời, đôi khi cần những phương pháp giáo dục cứng rắn".

Sau tai nạn, cảnh sát địa phương kêu gọi các bậc phụ huynh cẩn trọng hơn trong việc quản lý con cái ở nơi công cộng, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em cũng như trách nhiệm của phụ huynh trong việc bảo vệ con cái.