Hyundai Creta và Tucson tiếp tục giữ ngôi đầu doanh số tháng 7/2026

(VTC News) -

Trong tháng 7/2026, Hyundai Creta tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu với 720 xe được tiêu thụ. Với thiết kế hiện đại, trang bị công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành phù hợp với điều kiện giao thông đô thị, Creta vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam.

Xếp thứ hai về doanh số là Hyundai Tucson, với 663 xe được bán ra trong tháng. Tucson nổi bật với không gian rộng rãi, đa dạng lựa chọn động cơ và hệ thống trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn Hyundai SmartSense, tiếp tục là một trong những mẫu xe chủ lực của Hyundai trong phân khúc SUV hạng C.

Ở phân khúc SUV cỡ lớn, Hyundai Santa Fe ghi nhận 115 xe bán ra, trong khi Hyundai Palisade đạt 118 xe, cả hai đều có sự tăng trưởng nhẹ so với tháng trước. Là mẫu SUV hàng đầu của Hyundai tại Việt Nam, Palisade được thiết kế với không gian rộng rãi, nội thất cao cấp và các công nghệ hỗ trợ lái hiện đại, phục vụ nhu cầu của khách hàng cho cả gia đình và công việc.

Chính sách giá cạnh tranh áp dụng từ cuối tháng 4 đã góp phần gia tăng sức hấp dẫn của mẫu xe này trên thị trường.

Hyundai Stargazer cũng ghi nhận doanh số 255 xe trong tháng 7. Với cấu hình 7 chỗ linh hoạt và không gian nội thất tối ưu cho gia đình, cùng chi phí sử dụng hợp lý, Stargazer tiếp tục thu hút nhóm khách hàng gia đình trẻ và những người kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách.

Bên cạnh mảng xe du lịch, doanh số xe thương mại của Hyundai đạt 1.225 xe trong tháng 7, đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh chung của thương hiệu. Tính từ đầu năm, doanh số xe thương mại Hyundai đã đạt 8.554 xe, cho thấy nhu cầu ổn định đối với các dòng xe phục vụ vận tải và hoạt động sản xuất - dịch vụ.

Đặc biệt, trong tháng 7, Hyundai Thành Công Việt Nam đã giới thiệu hai mẫu xe Hyundai Tucson Hybrid và Hyundai Palisade Hybrid tại sự kiện ở Tràng Tiền Plaza. Đây là lần đầu tiên khách hàng Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp dải sản phẩm Hyundai Turbo Hybrid thế hệ mới, mở đầu cho định hướng mở rộng sản phẩm của Hyundai tại thị trường Việt Nam.

Hai mẫu xe này được phát triển trên nền tảng công nghệ Hyundai Turbo Hybrid, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, phản hồi linh hoạt và tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu, đồng thời cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng trong quá trình chuyển dịch sang các dòng xe điện hóa.

Với dải sản phẩm ngày càng đa dạng, năng lực sản xuất vượt trội và hệ thống đại lý rộng khắp, Hyundai Thành Công tiếp tục nỗ lực nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng lựa chọn sản phẩm, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đang thay đổi của thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 7/2026 (Đơn vị: Xe)