Long An: Khỏi tố kẻ đạp xe tuần tra, đánh công an

(VTC News) -

Ngày 29/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lê Huệ Thanh (SN 1977, ngụ ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào 22h, ngày 25/2, Tổ tuần tra Công an huyện Thạnh Hóa đang thực hiện nhiệm vụ trên Đường tỉnh 817, địa bàn ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa, phát hiện trước nhà Thanh có 3 xe mô tô đậu lấn chiếm lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lê Huệ Thanh tại cơ quan điều tra.

Tổ tuần tra nhắc nhở nhưng Thanh không chấp hành mà dùng chân đạp vào xe mô tô và đánh dập môi 1 chiến sĩ trong Tổ tuần tra. Sau đó, đối tượng Thanh vào nhà khóa cửa không hợp tác làm việc với lực lượng chức năng.

Công an huyện Thạnh Hóa đã khống chế Thanh, đưa về trụ sở lập biên bản xử lý.

Trước đó, vào tháng 4/2023, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án giết người vụ vận chuyển ma túy, làm thủ tục đề xuất chế độ với thiếu tá cảnh sát giao thông hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 16h50 ngày 21/4, trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì xe ô tô bán tải tông thẳng vào lực lượng chức năng. Hậu quả khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa, tử vong.

Hai người dân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã qua đời tại bệnh viện. Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ 2 người liên quan.

Qua kiểm tra xe phát hiện và thu giữ 5kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 4 bánh (nghi là heroin).

Tài xế xe bán tải khai nhận trước đó có sử dụng ma túy.