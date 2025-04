Lời khai của tài xế ô tô dùng gậy bóng chày đánh người đi xe máy chở con nhỏ

(VTC News) -

Người đàn ông bị hành hung sau mâu thuẫn giao thông. (Nguồn: Mạng xã hội)

Sáng 1/4, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, khoảng 22h30 ngày 31/3, Tổ tuần tra giao thông của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa dừng kiểm tra ô tô do Nguyễn Tiến Hải (sinh năm 1985, trú tại Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển tại Trạm cảnh sát giao thông Ninh Hòa.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có chị Nguyễn T.D. (SN 1997, khai là vợ anh Hải).

Nguyễn Tiến Hải tại cơ quan công an.

Cảnh sát kiểm tra giấy tờ liên quan người lái và xe do Nguyễn Tiến Hải điều khiển. Đồng thời, kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy với tài xế.

Sơ bộ, Nguyễn Tiến Hải thừa nhận trước đó suýt xảy ra va chạm với một người đàn ông đi xe máy tại khu dân cư Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Camera nhà dân ghi lại toàn bộ vụ việc.

"Tôi đã xuống xe lấy gậy bóng chày ở cốp sau và đánh người đi xe máy. Sau đó tôi đi uống cà phê cùng vợ là chị N.T.D. rồi đi về Nghệ An", người đàn ông này khai.

Cơ quan công an thu giữ 1 gậy bóng chày màu đen và đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 7h ngày 31/3, anh N.L.Q. (sinh năm 1983, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) lái xe máy chở con đi học.

Khi đến đường số 10 khu dân cư Đông Thành (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) xe của anh Q. suýt va chạm vào xe ô tô do một nam thanh niên điều khiển.

Lúc này tài xế ô tô sử dụng một cây gậy đánh liên tiếp vào tay, vai và đầu anh Q.. Sau đó người này lái ô tô rời khỏi hiện trường. Anh N.L.Q. sau đó đến Công an phường Tân Đông Hiệp trình báo.

Nhận được thông tin, Phòng cảnh sát giao thông phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm việc với anh N.L.Q..