Năm 2025 chạy ngược chiều trên quốc lộ bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo Luật Giao thông đường bộ, việc điều khiển xe đi ngược chiều trên đường bộ là hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho chính người điều khiển và những người tham gia giao thông khác. Điều này có thể dẫn đến tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông và những hệ lụy nghiêm trọng khác.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định, đối với xe máy, phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng với lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Ngoài ra còn bị trừ 02 điểm giấy phép lái xe (theo điểm a khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Từ năm 2025, mức phạt với xe chạy ngược chiều tăng cao hơn khá nhiều so với quy định cũ. (Ảnh minh hoạ).

Mức phạt lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông là 10 - 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe (điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Đối với mức phạt lỗi ô tô đi ngược chiều năm 2025 thì được quy định tại Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể, phạt từ 18 - 20 triệu đồng với lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe (điểm b khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Phạt 20 - 22 triệu đồng với lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" gây tai nạn giao thông. Ngoài ra, người vi phạm bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe (điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng với lỗi đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Ngoài ra, người vi phạm bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe (điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Có thể nói, việc tăng cường mức phạt với lỗi đi ngược chiều là cần thiết do số lượng tai nạn do chạy ngược chiều có xu hướng gia tăng, gây mất an toàn cho người đi đường. Việc này cũng giúp tăng cường giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông cho người dân. Xây dựng môi trường giao thông văn minh, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội giao thông an toàn, văn hóa.

Ngoài việc tăng cường mức phạt, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các chương trình giáo dục, tuyên truyền về luật giao thông. Cải thiện cơ sở hạ tầng: Nâng cấp và duy trì hệ thống giao thông hiện đại, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Nâng cao, nhân rộng ứng dụng công nghệ cao trong giám sát, xử lý vi phạm, như camera giao thông và hệ thống giám sát tự động.

Việc chạy ngược chiều trên quốc lộ không chỉ đe dọa tính mạng của người vi phạm mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác. Với mức phạt tăng cường vào năm 2025, hy vọng tình trạng này sẽ giảm thiểu, góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn. Người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.