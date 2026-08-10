Hà Nội gia hạn thời gian thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

(VTC News) -

Ngày 10/8, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6 dự án đầu tư được gia hạn gồm: Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại các xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Dự án đầu tư Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội tại các xã, phường: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn trình bày Tờ trình.

Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã: Thư Lâm, Đông Anh.

Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã: Thiên Lộc, Phúc Thịnh.

Dự án đầu tư Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại các phường: Phú Diễn, Tây Tựu.

Dự án đầu tư Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai.

Theo Tờ trình của UBND thành phố, 6 dự án đề nghị gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình là các dự án lớn, quan trọng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cho phép triển khai ngay thực hiện theo Nghị quyết 258/2025/QH15.

Đến nay đã quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công nhưng 6 dự án chưa hoàn thành thủ tục đảm bảo đủ điều kiện khởi công công trình theo quy định của Luật Xây dựng.

Đây là các dự án có quy mô lớn, có những dự án chưa từng có, đồng thời trong quá trình triển khai phải hoàn thiện rất nhiều thủ tục, đặc biệt về quy hoạch để đảm bảo phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được HĐND thành phố thông qua và UBND thành phố phê duyệt. Vì vậy cần xem xét gia hạn thời hạn đối với các dự án trên là cần thiết, thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố, phù hợp khoản 6 Điều 36 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Thẩm tra nội dung này, Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố giải trình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan đối với từng dự án; các giải pháp đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng mục tiêu đầu tư, các chính sách mà Trung ương đã tạo điều kiện cho Hà Nội; đề xuất rõ tiến độ thực hiện các hạng mục khởi công, gắn với đủ điều kiện khởi công theo quy định tại Khoản 1, Điều 48 Luật Xây dựng năm 2025.

Đồng thời, Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố giải trình bổ sung, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị đối với các tồn tại nêu trên, đặc biệt là việc hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý; làm rõ cơ sở điều chỉnh tiến độ của từng dự án, đảm bảo khách quan, đúng quy định, cũng như gắn chặt trách nhiệm với các sở ngành, đơn vị có liên quan; làm rõ nội dung gia hạn, thể hiện rõ thời gian được gia hạn hoàn thành thủ tục đảm bảo đủ điều kiện khởi công và rõ trách nhiệm của từng đơn vị, sở, ngành đối với từng dự án cụ thể.

UBND thành phố đã có báo cáo giải trình làm rõ các nội dung giải trình, làm rõ việc gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình đối với 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội trên địa bàn thành phố.