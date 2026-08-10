Điểm chuẩn ngành Báo chí giảm 'sốc' xuống mức 22 điểm

Tối 9/8, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2026.

Theo đó, ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất với 25,5 điểm ở tất cả các tổ hợp. Ngành Công tác xã hội ở tổ hợp C00 lấy 25,17, ngành Lịch sử tổ hợp C00 lấy 25 điểm...

Ngành Tôn giáo học và Khoa học quản lý có mức điểm chuẩn thấp nhất với mức 19 điểm cho tất cả các tổ hợp, phương thức xét tuyển.

Đáng chú ý, điểm chuẩn ngành Báo chí của tất cả các tổ hợp xét tuyển, phương thức xét tuyển giảm xuống mức 22.0 điểm

Trước đó, năm 2025, ngành Báo chí tổ hợp C00 của trường này lấy mức điểm 28,2; Tổ hợp D14, D15, D66, C03, C04 cũng đều lấy mức trên 25.0 điểm. Tổ hợp D01 của ngành này năm ngoái cũng có mức điểm 24,7.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành Báo chí của trường này ở tổ hợp C00 đạt mức 29,03. Ở các tổ hợp khác như D01 có mức điểm chuẩn 26,07; D78: 26,97...

Về cơ bản, điểm chuẩn của tất cả các ngành/chương trình đào tạo của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2026 đều có xu hướng giảm so với năm 2025. Một phần nguyên nhân do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay đối với các tổ hợp có môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý... thấp hơn năm ngoái.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 như sau:

Theo PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn trúng tuyển vào trường nằm trong tính toán trước đây với ngưỡng dự bảo khoảng 22-26 điểm.

Cũng theo ông Sơn, việc biến động điểm chuẩn xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 một phần do nhà trường không tuyển tổ hợp C00 ở 14/29 ngành đào tạo đại học. Vì vậy, tổng điểm chung có giảm nhẹ so với các năm gần đây. Và đặc biệt không có điểm chuẩn đến 29 và trên 29 điểm.

Ngoài ra, việc đặt độ chênh điểm xét tuyển 1,5 điểm giữa tổ hợp C00 với các tổ hợp A và D nằm trong chiến lược chung của nhà trường nhằm tuyển được số thí sinh trong top 10% thi THPT để hướng tới đào tạo tinh hoa theo chủ trương chung của ĐHQG Hà Nội.

“Việc gia tăng số lượng thí sinh có tiếng Anh tốt, bằng chứng chỉ quốc tế và các tổ hợp D nằm trong chiến lược chung của ĐHQG Hà Nội và của Trường về Quốc tế hóa các chương trình đào tạo của nhà trường và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường đại học theo mục tiêu của chính phủ và Bộ GD-ĐT”, ông Sơn nói.

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2.650 chỉ tiêu theo 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng, xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA), xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học phí năm học 2026-2027 của trường áp dụng với tân sinh viên là từ 19,1 đến 35 triệu đồng.