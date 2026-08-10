Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn với lãi suất thấp hơn ít nhất 1%/năm

(VTC News) -

Trong văn bản gửi các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tại các khu vực, NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại ưu tiên xây dựng và triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối tượng của chương trình là những khách hàng vay vốn gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế như: nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo, các dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định của pháp luật…

Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.

Đồng thời miễn, giảm các loại phí dịch vụ (nếu có) đối với khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật và quy mô hoạt động, năng lực của ngân hàng.

Trường hợp khách hàng đủ điều kiện để hưởng ưu đãi của nhiều chương trình, gói tín dụng mà ngân hàng đang triển khai, các ngân hàng cân đối nguồn lực để hỗ trợ một hoặc nhiều chính sách phù hợp với nhu cầu của khách hàng và điều kiện, năng lực của ngân hàng.

Việc xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng và phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay thuộc chương trình tín dụng, ngân hàng thương mại thực hiện theo quy định hiện hành.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng và công bố thực hiện ngay từ tháng 8.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể hưởng lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn. (Ảnh minh họa)

Theo NHNN, thời gian qua, ngành ngân hàng tiếp tục là một trong những kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, góp phần khơi thông nguồn lực cho đầu tư, sản xuất kinh doanh hướng tới động lực tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng “2 con số” đặt ra yêu cầu lớn về nguồn lực, do vậy hệ thống ngân hàng cần tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn, lãi suất cho vay và điều kiện tiếp cận tín dụng cho tất cả các thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Các ngân hàng cần phát huy trách nhiệm xã hội, chủ động tiết giảm chi phí, cân đối, bố trí nguồn lực để xây dựng và triển khai chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp trên tinh thần đồng hành, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp.

Đối với NHNN chi nhánh tại các khu vực, NHNN yêu cầu chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện của các ngân hàng tham gia chương trình tín dụng trên địa bàn; phối hợp với các sở, ngành xem xét xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thực hiện.