Lần đầu làm thủ lĩnh, Bằng Kiều bị 3 anh tài từ chối về chung nhà

(VTC News) -

Anh trai vượt ngàn chông gai tập 7 lên sóng với các anh tài được chia lại đội, bầu thủ lĩnh mới, và chiêu mộ thành viên để chuẩn bị cho công diễn 3.

Bằng Kiều được các anh tài trao trọng trách thủ lĩnh lần đầu tiên, tuy nhiên anh cũng hài hước thổ lộ thật lòng rằng, bản thân lại không muốn trở thành thủ lĩnh. Anh chỉ muốn làm thành viên bình thường khi chuyển sang một Nhà mới để có được một “hơi thở mới”.

Tuy nhiên không vì điều đó mà Bằng Kiều từ chối lòng tin của các anh tài, anh đã chấp nhận vai trò mới và xem đây như là một trong những “chông gai” tiếp theo để đối mặt.

Bằng Kiều liên tiếp bị các anh tài từ chối về chung đội.

Trong quá trình tìm kiếm thành viên cho nhà mới, Bằng Kiều đã nhắm đến Kay Trần và gửi lời mời gia nhập. Tuy nhiên, Kay Trần từ chối dù cho biết anh vẫn luôn kính trọng và xem Bằng Kiều như thần tượng trong sự nghiệp ca hát. Kay Trần gửi lời xin lỗi đến Bằng Kiều trong sự nuối tiếc.

Đứng trước lời từ chối này của đàn em, Bằng Kiều điềm nhiên lý giải: “Đây là chương trình mà mình phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong nghề nghiệp. Nó cũng giống như nguồn động lực cần có”.

Trường hợp tương tự xảy ra với 2 anh tài khác là Trọng Hiếu và Neko Lê. Cả hai đều từ chối khá nhanh chóng khi được Bằng Kiều ngỏ lời bởi lẽ cả hai đều đã có chiến thuật riêng. Bằng Kiều qua đó cũng đã bỏ lỡ 3 anh tài rất mạnh, hội tụ đủ cả kĩ năng ca hát và vũ đạo, lên ý tưởng dàn dựng sân khấu.

Nhà Mứt Gừng của Bằng Kiều.

Cuối cùng, nhà mới của Bằng Kiều gồm các thành viên đa phần mạnh về giọng hát Trương Thế Vinh, Hồng Sơn, Phan Đinh Tùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Phạm Khánh Hưng, Duy Nhất. Nhóm lấy tên là Mứt Gừng.

Còn lại các thành viên được chia đều cho 3 nhà gồm:

Nhà Cá Lớn (8 thành viên): Thủ lĩnh Cường Seven, Tự Long, Tuấn Hưng, Đăng Khôi, SOOBIN Hoàng Sơn, STRONG Trọng Hiếu, Jun Phạm, Thanh Duy.

Nhà Chín Muồi (8 thành viên): Thủ lĩnh ST Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Liên Bình Phát, Thiên Minh, Kay Trần, Tăng Phúc, Neko Lê.

Nhà Trẻ (7 thành viên): Thủ lĩnh Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật, Rhymastic, Quốc Thiên, BinZ, Hà Lê, Duy Khánh.

Thành lập nhà thành công, các anh tài tiếp tục tiến đến màn đấu trí căng não hơn. Đó chính là đấu giá thứ tự chọn bài hát và thứ tự biểu diễn.

Nhà Cá Lớn.

Khác với công diễn trước, lần này các anh tài sẽ tiến hành chi tiêu điểm hỏa lực để đấu giá thứ tự “đẹp” - ưu tiên để giành lấy bài hát mà mình mong muốn. Sự thay đổi luật này khiến anh tài đau đầu suy tính chiến lược đấu giá sao cho hợp lý, tránh việc sử dụng điểm hỏa lực hoang phí, có thể ảnh hưởng nhiều đến kết cuộc Công diễn 3.

Sở hữu điểm hỏa lực được xem là cao nhất trong các nhà khác, nhà Cá Lớn quyết tâm dùng giành vị trí đầu tiên chọn bài hát trước nhà Chín Muồi khi chi ra 200 điểm hỏa lực. So kè với nhà đối thủ để giành vị trí ưu tiên này cho bằng được, Kay Trần cho hay: “Mình cứ đấu thôi, để xem là đối phương của mình muốn gì và nghĩ gì để cân đo đong đếm được những thứ tiếp theo”. Sau đó, nhà này đã chọn được ca khúc như mong muốn là Là anh đó.

Nhà Chín Muồi.

Tương tự, nhà Chín Muồi đấu giá thành công cho vị trí thứ 2 trước nhà Mứt Gừng với 109 điểm hỏa lực để giành lấy ca khúc Anh sẽ nhớ mãi. Sau đó, nhà Mứt Gừng chiến thắng để ưu tiên thứ 3 trước Nhà Trẻ với 51 điểm hỏa lực và chọn ca khúc Buông.

Không mất điểm hỏa lực nào cho màn đấu giá chọn vị trí bài về giọng hát và gần như chịu thiệt thòi khi ca khúc Thu Hoài mặc định là của nhà Trẻ. Trái với sự thất vọng, thì nhà Trẻ vui mừng khi đạt được mục đích được vạch ra ban đầu.

Nhà Trẻ.

Thủ lĩnh Đinh Tiến Đạt cho biết: “Tập hợp là những anh tài mạnh về vocal, nên đối với nhà Trẻ, thì bài hát nào cũng có thể làm tốt được. Chiến thuật cả nhóm là cho các nhà tiêu tốn điểm hỏa lực nhất có thể”. Niềm vui càng nhân đôi, khi ca khúc được các nhà để lại là mục tiêu mà hầu hết các thành viên cũng đang nhắm đến nhiều nhất.

Không tốn điểm hỏa lực, nhà Trẻ tiếp tục giành ưu thế khi kho điểm hỏa lực dồi dào nhất. Các thành viên sau đó tiếp tục tăng ưu thế khi đấu giá thành công cho vị trí chọn bài hát perform đầu tiên với 200 điểm hỏa lực, là ca khúc Trái đất ôm mặt trời.

Kết quả đấu giá bài hát perform của các nhà khác sau đó gồm: nhà Chín Muồi vị trí thứ 2 với 215 điểm - Let me feel your love tonight, nhà Cá Lớn vị trí thứ 3 với 100 điểm - Đường xa ướt mưa - Đường qua lối đó, cuối cùng nhà Mứt Gừng không mất điểm hỏa lực và nhận ca khúc Triệu lý do.