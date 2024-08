Xem trực tiếp "Anh trai vượt ngàn chông gai" tập 6

Trong tập 6 Anh trai vượt ngàn chông gai, 4 bài hát còn lại của đêm công diễn 2 sẽ tiếp tục được trình làng. Đây là 4 bài hát được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu dàn dựng sân khấu đến âm thanh, ánh sáng.

Số điểm ở công diễn 2 dựa trên tổng điểm hỏa lực ở 2 tiết mục của mỗi liên minh. Tại vòng này, sẽ có 3 Liên minh an toàn và một Liên minh nguy hiểm. Trong liên minh nguy hiểm, 3 thành viên có điểm hỏa lực cá nhân cao nhất được an toàn và các thành viên nguy hiểm còn lại tự thảo luận, quyết định 3 người phải ra về.

Trước thông tin này, các anh tài không thể kìm được cảm xúc của mình. Neko Lê chia sẻ rằng có những ngày chỉ vắng một anh tài đã khiến mọi người cảm thấy rất trống vắng.

Anh tài BB Trần không dám nghĩ đến việc nhóm của mình bị rơi vào vòng nguy hiểm và buộc phải chia tay 3 người. Nam diễn viên bày tỏ: “Tôi không nên nghĩ nhóm mình bị loại. Nếu không chiến thắng thì ít nhất cũng phải an toàn. Tôi không dám nghĩ đến trường hợp sẽ có thành viên bị loại”.

Trong khi đó, Đinh Tiến Đạt cũng rất sợ cảm giác khi phải chia tay ai đó. Với anh, cảm giác này rất mệt mỏi và khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ.

Dù là liên minh tạm dẫn đầu ở tập trước nhưng Quốc Thiên không dám tự tin sẽ giành được chiến thắng. Anh vẫn hồi hộp, không dám dự đoán trước điều gì và chỉ có thể chờ đợi kết quả từ chương trình.

Ở tập trước, Liên minh Tinh Tú mang đến một tiết mục đầy sắc màu và sự tươi vui qua Chợt nghe bước em về với câu chuyện xoay quanh các nhân vật trong tiệm đồ chơi: Nhân vật Con rối Hoàng tử (SOOBIN), Thor (Quốc Thiên), Cướp biển (Đinh Tiến Đạt), Thám tử (Rhymastic), Cao bồi (Cường Seven), Thần thời gian (Tự Long).

Chia sẻ về phần thể hiện của mình, NSND Tự Long tự hào nói: “Bài hôm nay tôi đọc rap chính là tâm huyết của Rhymastic và tôi cũng muốn đọc rap theo kiểu quen thuộc truyền thống, đó là hát chèo cũng ra rap. Nhưng mà Rhymastic nói là tôi phải lột xác, đọc rap đúng rap thời hiện đại bây giờ. Còn một điều đặc biệt nữa tôi muốn chia sẻ, đây là bài trình diễn, bài kế tiếp sẽ là bài vocal. Câu chuyện ngày hôm nay xảy ra sẽ liên quan đến câu chuyện bài hát phía sau của chúng tôi”.

Theo sau ở vị trí thứ 2 là Liên minh Phát Tài với 1790 điểm hoả lực. Nhóm đã thành công mang đến một không gian sâu lắng và cảm xúc với Dẫu có lỗi lầm.

Ở tiết mục để khoe giọng hát, Liên minh Phát Tài tiến cử những giọng ca chuyên và không chuyên, lần lượt là Bằng Kiều, Thanh Duy, Bùi Công Nam, Binz, Duy Khánh và Thiên Minh để đảm nhiệm thử thách này. Liên minh Phát Tài truyền tải thông điệp tình yêu của Dẫu có lỗi lầm bằng concept phi hành gia bay vào vũ trụ. 6 giọng ca da diết đã hòa giọng cùng nhau tạo nên sự ấn tượng mới mẻ cho ca khúc quen thuộc.

Xếp ở vị trí thứ 3 là Liên minh Cửu Long với 1480 điểm hỏa lực. Nói về lý do chọn Tình yêu ngủ quên làm ca khúc được trình diễn đầu tiên, Jun Phạm cho biết các thành viên trong nhóm muốn mang đến sự khác biệt. Vì thế, khi quyết định thứ tự biểu diễn của 2 bài hát, Liên minh Cửu Long đã quyết định chọn Tình yêu ngủ quên để trình diễn trước. Các thành viên tham gia tiết mục gồm: Jun Phạm, Hà Lê, Kiên Ứng, Trương Thế Vinh, HuyR và BB Trần.

Dù không có số điểm cao so với 3 liên minh trên nhưng Liên minh KaMe của Phan Đinh Tùng gây ấn tượng với khán giả qua màn trình diễn Giàu sang. Các thành viên trình diễn tiết mục này gồm có: Kay Trần, Liên Bỉnh Phát, Nguyễn Trần Duy Nhất, Phan Đinh Tùng, Tăng Phúc và (S)TRONG Trọng Hiếu.

Trong phần trình diễn, Liên Bỉnh Phát gây bất ngờ với màn múa côn chuyên nghiệp và có phần mạo hiểm. Bên cạnh đó, Nguyễn Trần Duy Nhất tận dụng được thế mạnh võ thuật khi có những pha đấu võ được dàn dựng ấn tượng và đẹp mắt. Tăng Phúc "lột xác" với vũ đạo nguy hiểm và khó thực hiện. Nam ca sỹ cùng đồng đội có những màn nhảy đồng đều và lôi cuốn.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sỹ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

33 anh tài tham gia mùa đầu tiên gồm có: NSND Tự Long, Hồng Sơn, Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, (S)TRONG (Trọng Hiếu), Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz và SOOBIN.