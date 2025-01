Làm thế nào để mặc 'áo khoác' có cảm giác cao cấp?

(VTC News) -

Áo khoác không chỉ đơn thuần là món đồ giữ ấm trong mùa lạnh mà còn khẳng định phong cách cá nhân. Tuy nhiên, làm thế nào để mặc áo khoác trông "cao cấp", sang trọng hơn không chỉ phụ thuộc vào giá tiền mà còn nằm ở sự tinh tế trong cách lựa chọn và phối đồ. Những bí quyết giúp bạn "nâng tầm" chiếc áo khoác, tạo dựng vẻ ngoài đẳng cấp và thu hút mọi ánh nhìn.

Chọn chất liệu cao cấp

Chất liệu đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên cảm giác cao cấp cho chiếc áo khoác. Len, cashmere, da thật, lụa, tweed là những chất liệu mang lại vẻ sang trọng và đẳng cấp. Chúng không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn có độ bền cao và cảm giác thoải mái khi mặc.

Áo khoác tweed với các sợi vải đan xen phức tạp sẽ trông sang trọng hơn vải trơn.

Tránh các chất liệu tổng hợp rẻ tiền, chất liệu quá bóng, dễ nhăn nhóm, dễ bị xù lông hoặc mất dáng sau một thời gian sử dụng. Vải có kết cấu rõ ràng, đường dệt tinh tế sẽ tạo cảm giác cao cấp hơn. Ví dụ, áo khoác dạ với đường dệt chéo hoặc áo khoác tweed với các sợi vải đan xen phức tạp sẽ trông sang trọng hơn so với vải trơn, mỏng. Vải có kết cấu rõ ràng, đường dệt tinh tế sẽ tạo cảm giác cao cấp hơn hẳn so với vải trơn, mỏng.

Ưu tiên trang phục có đường may tinh tế

Đường may là chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng để áo khoác trông sang trọng hơn. Khi lựa chọn, bạn phải chú ý áo khoác đảm bảo các đường may thẳng, đều, không bị xô lệch hoặc lỏng lẻo.

Áo blazer dáng rộng luôn là lựa chọn an toàn và thanh lịch.

Những kiểu áo khoác vượt thời gian như trench coat, áo khoác dáng dài, áo blazer dáng rộng luôn là lựa chọn an toàn và thanh lịch. Tránh những kiểu áo quá cầu kỳ, nhiều chi tiết rườm rà dễ bị lỗi mốt.

Một chiếc áo khoác được may đo tỉ mỉ với đường cắt sắc nét, vừa vặn với cơ thể sẽ tôn lên vóc dáng và tạo cảm giác cao cấp. Hãy chú ý đến đường may ở vai, cổ áo và tay áo. Các chi tiết như nút áo, dây kéo, hoặc túi cần được gia công cẩn thận, tránh những chi tiết nhựa hoặc kim loại rẻ tiền.

Lựa chọn phom dáng thời thượng

Phom dáng của một chiếc áo khoác là yếu tố quan trọng quyết định đến vẻ ngoài tổng thể của bộ trang phục. Một chiếc áo khoác có phom dáng chuẩn mực sẽ giúp tôn lên những đường nét đẹp của vóc dáng, che đi khuyết điểm và đồng thời nâng tầm set đồ, tạo cảm giác sang trọng và đắt giá hơn.

Với thiết kế đặc trưng hai hàng khuy, thắt lưng và phần ve áo rộng, trench coat mang đến vẻ ngoài phong cách.

Những thiết kế áo khoác dáng dài như trench coat hay áo dạ dáng dài luôn được ưa chuộng bởi vẻ đẹp vượt thời gian, sự sang trọng và thanh lịch mà chúng mang lại. Bên cạnh những thiết kế ôm sát, bạn cũng nên lưu ý đến những chiếc áo khoác có phom dáng rộng rãi hơn một chút. Phom dáng rộng không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu khi vận động mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối đồ theo phong cách layer (nhiều lớp).

Một chiếc áo khoác có cấu trúc rõ ràng, đường may sắc sảo và chất liệu không bị nhăn nhúm sẽ tạo nên sự chỉn chu và chuyên nghiệp cho vẻ ngoài của bạn. Hãy kiểm tra kỹ các chi tiết như đường may ở vai, cổ áo, tay áo và thân áo để đảm bảo áo được may chắc chắn và không bị lỗi.

Chọn bảng màu sắc trung tính

Các gam màu trung tính như đen, trắng, be, xám và camel (màu lông lạc đà) là những lựa chọn an toàn, dễ phối đồ và mang lại vẻ ngoài tinh tế, lịch sự. Chúng được coi là "bảng màu nền" hoàn hảo, dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục và phụ kiện khác nhau.

Màu trắng mang đến vẻ tinh khôi và hiện đại.

Nếu bạn muốn tạo điểm nhấn và thể hiện cá tính mạnh mẽ hơn, hãy lựa chọn những màu đơn sắc đậm như đỏ burgundy (đỏ rượu vang), xanh navy, xanh rêu hoặc xanh emerald (xanh ngọc lục bảo). Những gam màu này vừa sang trọng, vừa giúp bạn nổi bật giữa đám đông.

Hạn chế sử dụng những màu neon hoặc màu sắc quá sặc sỡ, chúng có thể khiến bạn trông kém sang trọng và khó phối đồ. Thay vào đó, hãy tập trung vào những gam màu cơ bản và dễ phối hợp để tạo nên vẻ ngoài tinh tế và lịch sự.

Cách phối đồ đơn giản, tinh tế

Áo khoác cao cấp nên được phối với những trang phục đơn giản nhưng chất lượng. Ví dụ, áo khoác len cashmere có thể kết hợp với áo len cổ lọ, quần tây và giày boots da.

Bạn cần chú ý đến sự hài hòa về màu sắc và chất liệu. Đảm bảo sự hài hòa giữa áo khoác và các trang phục bên trong về màu sắc và chất liệu. Tránh phối quá nhiều màu sắc hoặc chất liệu khác nhau trong một set đồ. Việc tạo lớp layer không chỉ giúp giữ ấm mà còn tạo chiều sâu và sự thú vị cho trang phục. Ví dụ, bạn có thể mặc áo sơ mi, áo len gile bên trong áo khoác.

Với áo khoác phom rộng, bạn có thể dễ dàng kết hợp với nhiều lớp áo bên trong như áo len, áo sơ mi,...

Phụ kiện đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điểm nhấn cho trang phục. Một chiếc khăn lụa, một đôi găng tay da, một chiếc túi xách hàng hiệu, thắt lưng da hoặc trang sức tối giản sẽ giúp nâng tầm bộ trang phục. Giày boots da, giày cao gót, giày loafers, giày oxford là những lựa chọn phù hợp để phối với áo khoác cao cấp. Tránh đi giày thể thao hoặc dép lê với áo khoác sang trọng.

Một chiếc áo khoác cao cấp không chỉ đến từ giá trị thương hiệu mà còn nằm ở cách bạn chọn và sử dụng. Chọn đúng chất liệu, thiết kế, phối đồ tinh tế và chăm sóc cẩn thận, chiếc áo khoác sẽ luôn giúp bạn tự tin và nổi bật trong mọi dịp xuất hiện.