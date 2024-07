Lai Châu: Khởi tố 6 bị can dưới 18 tuổi về tội Giết người

(VTC News) -

Tối 31/7, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi "Giết người".

6 bị can này gồm: Tẩn Xuân H. (17 tuổi), Giàng Minh S. (15 tuổi), Hoàng Mạnh H. (16 tuổi), Lý Đức T. (15 tuổi), Phàn Văn C. (16 tuổi) và Hoàng Văn D. (17 tuổi, cùng trú ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Đáng chú ý, trong nhóm bị can trên có một số thanh thiếu niên còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Theo hồ sơ vụ án, tối 26/7, nhóm của Tẩn Xuân H., Thần Quang Đ. (16 tuổi), Tẩn Văn Q. (16 tuổi), Hoàng Văn D., Lý Minh Ch. (18 tuổi), Phàn Văn C. (16 tuổi), Hoàng Mạnh H., Lý Đức T., Giàng Minh S., Phàn Đức T. (17 tuổi) hẹn nhau về phố đi bộ ở thị trấn Phong Thổ tụ tập uống rượu.

Nhóm thanh thiếu niên ở Lai Châu bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 23h30 cùng ngày, nhóm này rủ nhau đi xe máy về xã Hoang Thèn. Khi đi qua khu vực bản Vàng Pó, thị trấn Phong Thổ, nhóm Mạnh H. gặp Vàng Văn M. (SN 2004) và Tao Đình L. (SN 2009, cùng trú tại xã Bản Lang, huyện Phong Thổ) đi xe máy nhanh, vượt qua.

Nhận ra đây là người đã có mâu thuẫn xích mích với mình từ trước, sẵn có chút men rượu trong người nên Mạnh H. đã hô hào nhóm của mình đuổi theo để “xử”.

Khi đuổi theo đến ngay phía sau xe của M. và L., Hoàng Mạnh H. (ngồi sau xe của S.) dùng côn nhị khúc, D. (ngồi sau xe của Ch.) dùng chổi còn T. (ngồi sau xe do Tẩn Xuân H. điều khiển) dùng thắt lưng tấn công.

Thấy đông người đuổi đánh, M. cho xe tăng tốc bỏ chạy, rồi đâm xuống bờ rãnh nước bên đường làm cả hai ngã xuống đường. Hậu quả, Tao Đình L. bị thương nặng dẫn đến tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.