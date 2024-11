Lá ổi trị được bệnh gì?

(VTC News) -

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, lá ổi được mệnh danh là "thần dược" bởi chứa nhiều hợp chất có lợi. Trong Đông y, lá ổi là phương thuốc thảo dược chữa tiêu chảy. Để điều trị, đun sôi 30 g lá ổi với một nắm bột gạo trong 1-2 ly nước, uống hai lần một ngày. Trong trường hợp mắc bệnh kiết lỵ, cắt rễ và lá của cây ổi, đun chừng 20 phút, lọc lấy nước uống hàng ngày đến khi bệnh giảm. Để giảm đau dạ dày, đun sôi 8 lá ổi trong 1,5 lít nước uống ba lần một ngày.

Lá ổi hiệu quả trong việc loại bỏ các nốt mụn và các vết thâm trên da. Trong lá ổi chứa chất khửa trùng tiêu diệt vi khuẩn gây mụn trứng cá, sử dụng bằng cách lấy lá ổi rửa sạch, giã hoặc xay nhuyễn rồi đắp lên các nốt mụn sau khi được vệ sinh sạch sẽ. Với mụn đầu đen, dùng lá ổi giã nhuyễn rồi pha nước ấm, rửa hàng ngày, chà xát nhẹ vào những nơi có mụn sẽ giúp loại bỏ nhanh chóng.

Trong lá ổi non hay những ngọn búp non của lá ổi chứa khoảng 3% nhựa và 7-10% tanin, các chất chống oxy hóa như vitamin C và flavonoid, các chất kháng khuẩn, chống viêm.

Lá ổi sẵn có ở Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

Lá ổi làm giảm lượng đường trong máu, ngăn chặn cơ thể hấp thụ đường sucrose và maltose. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy lá ổi có thể cải thiện các triệu chứng của bệnh tiểu đường như tăng insulin và kháng insulin. Bạn nên sử dụng lá ổi bằng cách pha trà uống hàng ngày trong 12 tuần để thấy rõ hiệu quả.

Do tính chất chống viêm, lá ổi thường được sử dụng như một thành phần trong kem đánh răng, làm mát miệng, giảm đau răng, chữa bệnh về nướu, miệng lở loét và điều trị viêm họng. Có thể súc miệng bằng trà lá ổi hoặc lá ổi làm thành bột nhão tự nhiên ở nhà để đánh răng.

Lá ổi cũng được sử dụng để điều trị dị ứng. Các hợp chất trong lá ổi ngăn cản sự giải phóng histamin - nguyên nhân chính của bệnh dị ứng. Ngoài ra, lá ổi tác dụng kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, giúp tiêu diệt vi khuẩn trong lớp niêm mạc ruột, ngăn chặn sự phát triển của các enzyme độc do vi khuẩn.

Theo chuyên gia, mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Y dược Krupanidhi, Ấn Độ, phát hiện ra rằng chất bột chiết xuất từ lá ổi có thể bảo vệ gan khỏi các tổn hại. Thử nghiệm trên loài chuột cho thấy, chuột được cho ăn chất bột chiết xuất từ lá ổi đã tránh được nguy cơ tổn thương ở gan do hóa chất gây ra, trong khi những con chuột không dùng thì gan bị hư hại nặng. Giới chuyên gia tin rằng các chất chống oxy hóa có trong lá ổi đã phát huy công dụng ngăn ngừa bệnh.

Con người sử dụng lá ổi chế biến thành sản phẩm trà, xuất khẩu sang các nước châu Âu và Bắc Mỹ. Để chuẩn bị một tách trà lá ổi, ngâm một nắm lá ổi trong nước nóng khoảng 15 phút, lọc nước, loại bỏ các lá. Đun sôi nước này cùng với trà để uống, hoặc hãm bằng nước nóng với lá trà xanh lấy nước uống trong ngày sẽ tốt cho sức khỏe.