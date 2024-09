Những người nào không nên uống nước lá ổi?

(VTC News) -

Tác dụng của lá ổi với sức khoẻ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, lá ổi nhiều công dụng với sức khoẻ. Một trong những tác dụng được sử dụng phổ biến của lá ổi chính là chữa tiêu chảy. Nguyên nhân chính là do trong lá ổi và búp ổi non chứa các tanin và một số chiết xuất gây ức chế hoạt động của vi khuẩn staphylococcus aureus và E.coli. Từ đó, giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh lý tiêu chảy. Bên cạnh đó, việc sử dụng lá ổi non cũng giúp săn niêm mạc ruột tốt hơn.

Ngoài ra lá ổi cũng tốt cho sức khoẻ tim mạch, ổn định lượng đường trong máu. Bác sĩ Vân cho biết, sử dụng lá ổi có tác dụng hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường huyết trong máu và tính trạng kháng Insulin. Do đó, sử dụng lá ổi là rất tốt cho người bị tiểu đường.

Lá ổi tác dụng này là do nhóm các chất nhu Avicularin, Quercetin có khả năng ức chế sự hấp thụ glucose.

Với phụ nữ, lá ổi còn có tác dụng rất tốt trong việc giảm cân. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, lá ổi giúp làm giảm các trình nạp tinh bột và chuyển hóa đường vào cơ thể. Do đó, chị em có thể sử dụng trà lá ổi, nước ép lá ổi hoặc nước lá ổi xay cùng nước hoa quả để cải thiện vóc dáng. Không chỉ vậy là ổi còn giúp cải thiện sức khoẻ răng - miệng; cải thiện chất lượng làn da, tóc.

Tuy mang lại nhiều lợi ích đối với sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được lá ổi.

Lá ổi tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng dùng được.

Những người không nên uống nước lá ổi

Bài viết của Lương y Trần Đăng Tài trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ nhưng có một số nhóm người dưới đây được khuyến cáo không nên uống nước lá ổi:

Những người cơ địa mẫn cảm với một chất nào đó trong lá ổi, dùng lá ổi có thể gây ra tác dụng phụ và dị ứng.

Những trường hợp bệnh lý về tim mạch, xương khớp và các bệnh liên quan đến thận nên tham khảo ý kiến của bác sĩ có chuyên môn trước khi sử dụng nước lá ổi.

Người mắc bệnh chàm (loại bệnh da liễu) không nên sử dụng lá ổi, vì trong lá ổi có chất gây kích ứng da, sẽ làm tổn thương da đối với trường hợp này.

Những người đang sử dụng thuốc tây do bác sĩ kê đơn thì không nên sử dụng nước lá ổi.

Phụ nữ cho con bú không nên sử dụng nước lá ổi, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa và ảnh hưởng đường tiêu hóa của trẻ.

Phụ nữ mang thai không nên sử dụng lá ổi, vì dùng lá ổi có thể dẫn đến co bóp, làm sạch tử cung, ảnh hưởng đến thai nhi.

Những người có vấn đề về tiêu hóa khi sử dụng lá ổi cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ. Như đã nói lá ổi tốt cho đường tiêu hóa nhưng như vậy không có nghĩa là có thể uống nước lá ổi tùy ý. Nếu uống quá nhiều nước lá ổi, uống thường xuyên trong một thời gian dài lại sẽ làm mất cân bằng enzyme trong tiêu hóa, gây ra rối loạn tiêu hóa dẫn đến táo bón.

Những bệnh nhân tiểu đường nên thận trọng khi dùng, tốt nhất nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, vì nếu không biết mà dùng liều lượng cao dẫn đến làm giảm lượng đường trong máu gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

Tóm lạil, cũng giống như các vị thuốc dân gian khác khi dùng bất cứ sản phẩm nào cũng cần phải sử dụng đúng liều lượng phù hợp với cơ thể. Đừng nghĩ thuốc nam, thuốc bắc sẽ an toàn không có tác dụng phụ mà sử dụng tùy tiện không có liều lượng, gia giảm. Vì vậy ngay cả nhân sâm, bào ngư, hay tổ yến được xem là những "bảo vật" quý cho sức khỏe cũng cần phải sử dụng có thang, có liều cho từng đối tượng cụ thể. Nếu muốn dùng lá ổi tốt nhất tham khảo ý kiến của bác sĩ có chuyên môn để sử dụng an toàn.