Tạm giữ hình sự tài xế xe tải gây tai nạn làm 4 người chết ở Long An

Ngày 27/4, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An, công an đã tạm giữ hình sự tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ N2, đoạn qua huyện Tân Thạnh để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

“Đây là vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiệm trọng làm nhiều người chết. Theo đó, Cơ quan điều tra đang tích cực xác minh, điều tra làm rõ vụ việc", thông tin từ cơ quan công an.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 7h ngày 26/4, ô tô tải BKS 62C-024.47 (loại xe chở rác, nền biển trắng), do tài xế Trần Văn Hậu (45 tuổi), ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh điều khiển, lưu thông hướng từ huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) về Quốc lộ 62 (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ N2, đoạn qua ấp Kinh Giữa, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh xe tải va chạm với hai xe máy lưu thông chiều ngược lại.

Cụ thể, xe máy BKS 66CA-051.70 do anh Phan H.T. (18 tuổi), ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long điều khiển, chở theo người em P.H.T (16 tuổi), cùng ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; còn xe máy BKS 59Y3-766.39 do anh Nguyễn Võ Q.T. (23 tuổi) cầm lái và chở theo sau chị Nguyễn Thị T.D. (46 tuổi), cùng ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Vụ va chạm khiến anh Phan H.T. và chị Nguyễn Thị T.D tử vong tại chỗ. Hai người còn lại bị thương được cấp cứu nhưng do chấn thương nặng cũng đã không qua khỏi.

Thông tin từ Cơ quan chức năng, chiếc xe tải gây tai nạn thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Tân Thạnh, có giấy chứng nhận kiểm định cấp ngày 8/4/2025 và còn hiệu lực đến ngày 7/10/2025.

Theo thông tin ban đầu, xe tải do tài xế Trần Văn Hậu điều khiển đã chạy qua phần đường ngược lại, từ đó gây ra va chạm vào 2 xe máy đang lưu thông, làm 4 người tử vong.