Cách uống nước lá ổi giảm cân

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, trà lá ổi và chiết xuất từ lá ổi sẽ hỗ trợ giảm cân, giúp kiểm soát bệnh tiểu đường nếu sử dụng đúng cách.

Những tác dụng nổi bật của lá ổi

Bài viết trên webiste Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, dưới đây là những tác dụng của lá ổi đã được chứng minh.

Lá ổi giúp chữa tiêu chảy

Một trong những tác dụng được sử dụng phổ biến của lá ổi chính là chữa tiêu chảy. Nguyên nhân chính là do trong lá ổi và búp ổi non chứa các tanin và một số chiết xuất gây ức chế hoạt động của vi khuẩn staphylococcus aureus và E.coli. Từ đó, giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh lý tiêu chảy. Bên cạnh đó, việc sử dụng lá ổi non cũng giúp săn niêm mạc ruột tốt hơn.

Cách sử dụng lá ổi để “cầm” tiêu chảy rất dễ. Bạn chỉ cần ăn từ 3 – 5 búp ổi non đã rửa sạch hoặc đun nước lá ổi và uống nhiều lần trong ngày. Tốt nhất nên uống trước khi ăn khoảng 15 phút để có hiệu quả điều trị tốt nhất.

Một trong những lợi ích nổi bật của lá ổi là giảm cân

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Bạn có biết lá ổi có tác dụng gì với sức khỏe tim mạch không? Theo các chuyên gia về sức khỏe, với sự có mặt của các chất chống oxy hóa, các chất xơ hòa tan, lá ổi có hiệu quả nhất định trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch như:

Kiểm soát và ổn định huyết áp.

Hạn chế sự hình thành của các gốc tự do gây ra tình trạng suy giảm trí nhớ, bệnh lý Alzheimer,...

Giảm tình trạng xơ vữa mạch máu, giảm nguy cơ đột quỵ - tai biến.

Giảm cholesterol, giảm đường huyết.

Ổn định lượng đường trong máu

Lá ổi có tác dụng gì đối với sức khỏe? Có thể bạn chưa biết, sử dụng lá ổi có tác dụng hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường huyết trong máu và tính trạng kháng Insulin. Do đó, sử dụng lá ổi là rất tốt cho người bị tiểu đường.

Lá ổi có tác dụng này là do nhóm các chất nhu Avicularin, Quercetin có khả năng ức chế sự hấp thụ glucose. Bệnh nhân bị tiểu đường có thể tham khảo cách sử dụng lá ổi như với các bước như sau:

Bạn cần đem lá ổi rửa sạch, phơi khô. Sau đó hãm nước lá ổi để uống mỗi ngày. Kiên trì sử dụng nước lá ổi trong khoảng từ 2 – 3 tháng, người bệnh có thể nhận thấy sự cải thiện về tình trạng bệnh.

Ngăn ngừa nguy cơ ung thư

Với sự có mặt của các chất chống oxy hóa, sử dụng lá ổi có tác dụng làm giảm quá trình hình thành của các gốc tự do – nguyên nhân gây dẫn tới sự hình thành của các tế bào ung thư. Trong đó, với thành phần lycopen có hiệu quả cao trong phòng ngừa và điều trị ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt.

Giảm cân

Một trong những tác dụng khác của lá ổi được chị em yêu thích chính là hỗ trợ giảm cân. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, lá ổi giúp làm giảm các trình nạp tinh bột và chuyển hóa đường vào cơ thể. Do đó, chị em có thể sử dụng trà lá ổi, nước ép lá ổi hoặc nước lá ổi xay cùng nước hoa quả để cải thiện vóc dáng.

Cải thiện sức khỏe răng – miệng

Nếu bạn vẫn thắc mắc liệu lá ổi có tác dụng gì đối với sức khỏe thì đây chính là câu trả lời tiếp theo mà bạn có thể chưa biết. Đó chính là việc cải thiện sức khỏe cho nướu – răng miệng.

Nguyên nhân chính là do trong lá ổi có chứa hoạt chất astringents với tác dụng làm chặt chân răng, giảm nhẹ các cơn đau tại nướu. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng lá ổi tươi đã rửa sạch và giã nát. Sau một thời gian ngắn, các cơn đau răng – nướu sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Tình trạng viêm – nhiễm khuẩn nướu cũng sẽ được cải thiện rõ rệt nếu sử dụng phương pháp này thường xuyên.

Cách uống nước lá ổi giảm cân

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lá ổi giúp làm giảm quá trình nạp tinh bột và chuyển hóa đường vào cơ thể (giúp ngăn chặn carbohydrat phức hợp chuyển hóa thành đường). Do đó, có thể sử dụng trà lá ổi, nước ép lá ổi hoặc nước lá ổi xay cùng nước hoa quả, hỗ trợ cải thiện vóc dáng.

Nước lá ổi được cho là có thể giúp giảm cân nhờ vào một số cơ chế sau:

- Lá ổi giúp ngăn chặn carbohydrat phức hợp chuyển hóa thành đường, hỗ trợ quá trình giảm cân.

- Kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn.

- Giảm cảm giác đói: Uống nước lá ổi có thể tạo cảm giác no lâu hơn, giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ và giảm cảm giác đói.

- Cung cấp chất dinh dưỡng: Nước lá ổi chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin và khoáng chất, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể mà không tăng cân.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BSCK2. Lương y Trần Ngọc Quế, Chủ tịch Hội Đông y Quảng Bình cho biết, trong trường hợp cần giảm cân thường dùng nước lá ổi tươi xay. Thành phần: Lá ổi tươi 30 - 40g, nước lọc 150 ml. Rửa sạch lá ổi, để ráo nước, xay nhuyễn lá ổi với nước, lọc bỏ bã uống ngày 1-2 lần.

Theo bác sĩ Quế, việc uống nước lá ổi không phải là phương pháp giảm cân hiệu quả khi dùng đơn độc.

Để giảm cân an toàn và hiệu quả, cần kết hợp việc uống nước lá ổi với chế độ ăn uống cân đối, tập luyện đều đặn và duy trì lối sống lành mạnh. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình giảm cân nào.

Việc sử dụng nước lá ổi nên được kết hợp với chế độ ăn uống cân đối và là một phần của lối sống lành mạnh để giảm cân hiệu quả.