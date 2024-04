Lạ kỳ vùng đất quanh năm có 'mùi trứng thối' vẫn khiến du khách mê mẩn

(VTC News) -

Rotorua, tọa lạc trên Đảo Bắc của New Zealand, là một thành phố độc đáo nổi tiếng với những kỳ quan địa nhiệt và văn hóa Maori. Từ Việt Nam, du khách có thể bay đến Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, sau đó tiếp tục di chuyển bằng máy bay hoặc xe buýt đến Rotorua. Chuyến bay chỉ mất khoảng 50 phút, còn xe buýt mất khoảng 6 giờ.

Ngay khi đặt chân đến Rotorua, du khách sẽ cảm nhận được mùi lưu huỳnh nồng nàn trong không khí, mà theo mô tả của số đông khách du lịch là giống như “mùi trứng thối”. Mùi hương này bắt nguồn từ khí hydro sunfua, được giải phóng từ các hoạt động địa nhiệt sôi động trong lòng đất.

Rotorua được biết tới là thành phố lưu huỳnh - Ảnh: Rotoruanz

Ít người biết được, thành phố xinh đẹp này từng bị phá hủy bởi đợt núi lửa Tarawera phun trào năm 1886. Dung nham bao trùm khắp thị trấn khiến 153 người thiệt mạng. Thế nhưng, điều kỳ diệu là dù có thảm họa thiên nhiên cũng không ngăn được sự phát triển của Rotorua. Sau đó, thành phố được xây dựng lại và trở thành vùng đất sản sinh ra ngành du lịch của New Zealand.

Núi lửa, suối nước nóng, hồ bùn sôi sùng sục là những biểu tượng của Rotorua - Ảnh: Rotoruanz

Ban đầu, rất nhiều du khách có thể cảm thấy khó chịu với mùi hăng như trứng thối xộc vào mũi, nhưng dần dần, họ sẽ quen và thậm chí coi đây là nét quyến rũ đặc trưng của Rotorua, mà không ở nơi nào trên thế giới này có được.

Mặc dù nước màu đen, có mùi, nhưng thức ăn nấu từ nguồn nước phun trào này lại mang hương vị riêng, rất hấp dẫn. Thêm vào đó, những trải nghiệm độc đáo tại đây sẽ khiến họ đắm chìm vào thế giới kỳ thú của Rotorua.

Một trong những điểm tham quan nổi bật đầu tiên phải kể đến là Wai-O-Tapu, hiện được biết đến là khu vực nhiệt đầy màu sắc nhất của New Zealand và thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm.

Vẻ đẹp kỳ ảo của hồ nước sủi bọt ở New Zealand - Ảnh: The Times

Wai-O-Tapu theo tiếng Maori có nghĩa là “dòng nước thiêng”, xứ sở ấn tượng nhất nhì New Zealand sẽ đưa du khách lạc vào chốn tiên cảnh lạ kỳ với suối nước nóng, những hồ bùn sôi đầy sắc màu cùng những mạch nước phun ngoạn mục.

Hồ chứa lượng lớn khí CO2 khiến cho nó trông như một ly sâm panh đang sủi bọt. Wai-O-Tapu còn được biết đến với mạch nước phun Lady Knox Geyser đạt độ cao khổng lồ tới ít nhất 20m mỗi ngày.

Đi về cuối phía tây của Rotorua, du khách đến với công viên Kuirau. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những vũng bùn nhỏ luôn trong trạng thái sủi bọt và tỏa khói nghi ngút. Người dân ở đây vẫn thường chứng kiến những đợt phun trào mới nhưng chúng không gây hại vì đã có hàng rào khổng lồ bao quanh hồ để luôn đảm bảo khoảng cách an toàn.

Du khách hào hứng tham quan công viên Kuirau - Ảnh: Rotoruanz

Tiếp đến, hãy ghé thăm ngọn núi lửa Tarawera. Nổi tiếng là nơi xảy ra vụ phun trào lớn nhất ở New Zealand, ngọn núi lửa này là một thắng cảnh đáng chiêm ngưỡng và là địa danh lý tưởng thu hút những ai yêu thích bộ môn leo núi, đam mê chinh phục những ngọn núi kỳ vĩ.

Núi lửa Tarawera là nơi xảy ra một trong những vụ phun trào lịch sử lớn nhất của New Zealand - Ảnh: Rotoruanz

Núi lửa còn được bao quanh bởi nhiều hồ nước hình thành sau vụ phun trào năm 1886. Hồ Tarawera là một trong những hồ lớn nhất và nguyên sơ trong số đó. Đặc biệt, đây còn là nơi sinh sống của một số loài chim có tiếng kêu lớn nhất thế giới như Tui, Bellbird hay Fantail, những điệp khúc tuyệt đẹp luôn được cất vang chắc chắn sẽ làm phấn chấn tâm trạng của bất kỳ ai.

Tarawera ở Rotorua là hồ nước lớn nhất New Zealand - Ảnh: Pinterest

Rotorua không những là một trong những thành phố có nhiều cảnh đẹp nhất của New Zealand mà còn được biết đến là trung tâm văn hóa, linh hồn của nền văn hóa Maori lâu đời. Theo ghi nhận, một phần ba dân số Rotorua là người Maori. Đây là tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ thành phố nào ở New Zealand.

Thổ dân Maori là những người đầu tiên khai phá xứ đảo New Zealand - Ảnh: Rotoruanz

Hãy ghé thăm 'ngôi làng Tamaki Maori', một trong những trung tâm của người bản địa, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc về lối sống của người Maori. Không chỉ thích xăm hình, người Maori còn đặc biệt yêu thích khiêu vũ với nghệ thuật trình diễn “Kapa haka” - điệu múa kết hợp ca hát và các biểu cảm trên khuôn mặt.

Người dân Maori rất thân thiện, dễ gần và hiếu khách. Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm các nghi lễ, những buổi biểu diễn độc đáo, đồng thời có cơ hội tìm hiểu văn hóa thông qua những câu chuyện đã lưu truyền qua nhiều thế hệ và thưởng thức những món ăn truyền thống của người dân Maori.