Độc lạ, đi du lịch để ‘làm người vô gia cư’ tại Cộng hoà Séc

(VTC News) -

Tại Cộng hòa Séc, một quốc gia nổi tiếng với những lâu đài cổ kính và những con phố lát đá, một loại hình du lịch độc đáo đã ra đời, cho phép du khách trải nghiệm cuộc sống của những người vô gia cư. Du khách sẽ được hướng dẫn bởi chính người từng trải qua khó khăn, khám phá cuộc sống thường ngày của họ cũng như những góc khuất của thành phố.

Du lịch “làm người vô gia cư” được coi là hành trình khám phá thế giới ngầm tại thành phố Praha, Séc. (Ảnh: NADĚJE)

Ý tưởng về du lịch “làm người vô gia cư” xuất phát từ mong muốn tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo, giúp du khách hiểu sâu hơn về cuộc sống của những người vô gia cư và đồng thời hỗ trợ họ.

Công ty du lịch Pragulic là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tổ chức các tour du lịch này. Mục tiêu của họ là thay đổi quan điểm của công chúng về người vô gia cư, giúp mọi người hiểu rõ hơn về những khó khăn mà họ phải đối mặt và xóa bỏ những định kiến xã hội.

Các tour du lịch của Pragulic thường kéo dài một ngày hoặc hơn, trong đó du khách sẽ được hướng dẫn bởi những người từng trải qua cuộc sống đường phố Praha. Họ sẽ cùng nhau đi bộ qua những con phố mà người vô gia cư thường lui tới, tìm hiểu về những địa điểm mà họ dùng để trú ẩn, chia sẻ những câu chuyện và khó khăn mà họ đã trải qua.

Du khách cũng có thể tham gia vào các hoạt động như ăn xin, ngủ ngoài đường (dưới sự giám sát của hướng dẫn viên) để có cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống của người vô gia cư.

Theo một tổ chức phi chính phủ ở Czech, Pragulic đã phục vụ khoảng 100.000 người tham quan Praha trong hơn 12 năm. (Ảnh: QUIQUE GARCIA)

Loại hình du lịch này mang lại nhiều ý nghĩa khác nhau. Đối với du khách, đây là một cơ hội để mở rộng tầm nhìn, thấu hiểu hơn về xã hội và trân trọng những gì mình đang có. Đối với những người vô gia cư, việc tham gia vào các tour du lịch giúp họ có thêm thu nhập, đồng thời tạo cơ hội để chia sẻ câu chuyện của mình và được xã hội lắng nghe.

Tuy nhiên, loại hình du lịch này cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu việc mô phỏng cuộc sống khó khăn của người khác để phục vụ mục đích du lịch có phải là điều đúng đắn?

Bên cạnh những ý nghĩa tích cực, du lịch “làm người vô gia cư” cũng đặt ra nhiều vấn đề. Đầu tiên là đạo đức. Việc thương mại hóa nỗi đau của người khác là vấn đề nhạy cảm, liệu đây có phải là cách để chúng ta đồng cảm và thấu hiểu hơn về những người kém may mắn, hay chỉ đơn giản là một hình thức khai thác “nỗi đau”. Thứ hai là sự an toàn. Du khách cần đảm bảo an toàn khi tham gia các tour du lịch này, đặc biệt là khi trải nghiệm cuộc sống đường phố.

Tour du lịch mang tới cho những người vô gia cư có tiếng nói và cơ hội để lấy lại chỗ đứng trong xã hội. (Ảnh: Miluju Prahu)

Mặc dù có những ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận rằng loại hình du lịch này đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề người vô gia cư.