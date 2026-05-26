Kỷ lục y học Việt Nam: 21 ca ghép tạng thần tốc chỉ trong 4 ngày tại BV Việt Đức

Chỉ trong 4 ngày từ 18 đến 23/5, các ê-kíp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện thành công 21 ca ghép tạng, trở thành một trong những đợt ghép đa tạng quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

Trong số này, 19 ca ghép được thực hiện từ nguồn tạng của ba người cho chết não với sự đồng thuận hiến tạng đầy nhân văn từ gia đình. Các tạng được ghép gồm 5 ca ghép gan, trong đó có hai bệnh nhi, 2 ca ghép tim, một ca ghép phổi, 10 ca ghép thận và một ca ghép khí quản. Song song đó, bệnh viện cũng triển khai thêm ba ca ghép thận từ người cho sống.

Khối lượng ca ghép lớn trong thời gian ngắn đặt ra áp lực chưa từng có cho hệ thống điều phối, hồi sức và phẫu thuật. Hàng trăm nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa làm việc xuyên ngày đêm để chạy đua với “thời gian vàng” bảo quản tạng, đảm bảo mỗi cơ quan được ghép đến đúng người bệnh trong thời gian tối ưu nhất.

Các bác sĩ ghép gan cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Đợt ghép lần này ghi nhận nhiều kỹ thuật khó được triển khai đồng thời, từ ghép tim, phổi, gan đến khí quản. Đặc biệt, trong lĩnh vực ghép phổi, các bác sĩ cải tiến quy trình phẫu thuật và gây mê hồi sức nhằm rút ngắn thời gian mổ, giảm chi phí và tăng khả năng hồi phục cho người bệnh.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, kỹ thuật gây mê bằng mask thanh quản được áp dụng cho bệnh nhân ghép phổi. Phương pháp này giúp hạn chế xâm lấn đường thở, giảm nguy cơ biến chứng hô hấp sau mổ và hỗ trợ người bệnh phục hồi sớm hơn. Đây được xem là bước tiến mới trong gây mê hồi sức đối với lĩnh vực ghép tạng chuyên sâu.

Người bệnh hồi phục sau ghép tạng. (Ảnh: BVCC)

Phía sau những ca ghép thành công là nghĩa cử đặc biệt của các gia đình người hiến tạng. Trong đó có nữ bệnh nhân 19 tuổi mắc u sọ hầu. Khi còn sống, cô từng bày tỏ mong muốn được hiến tạng cứu người nếu không may qua đời. Sau khi bệnh nhân chết não, gia đình nén đau thương để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của con gái, trao thêm cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử.

Theo các bác sĩ, những thành tựu liên tiếp trong ghép tạng không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn ngày càng cao của y học Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hiến mô, tạng sau chết não - nghĩa cử có thể hồi sinh sự sống cho nhiều người khác.

Đại diện bệnh viện cho biết thành công của đợt ghép đặc biệt này đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp phẫu thuật, hồi sức, điều phối, vận chuyển cùng sự đồng hành của các gia đình người hiến tạng trên cả nước.