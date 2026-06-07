5 lần chuyển phôi thất bại, chồng động viên vợ: 'Dù còn 1% vẫn tìm con'

(VTC News) -

Gần 10 năm trước, khi bước vào hôn nhân, chị Trần Thị Vịnh (sinh năm 1989) và anh Nguyễn Văn Huyên (sinh năm 1987, Hưng Yên) cũng mang theo những ước mơ bình dị như bao cặp vợ chồng trẻ khác: một mái ấm nhỏ và tiếng trẻ thơ ríu rít mỗi ngày.

Điều tưởng như tự nhiên ấy lại trở thành hành trình dài gần một thập kỷ với vô vàn nước mắt, thất vọng và những lần đứng giữa ranh giới của việc tiếp tục hay buông bỏ.

Một năm sau ngày cưới, mãi chưa có tin vui, anh chị đi khám tại bệnh viện địa phương. Kết quả cho thấy khả năng có con tự nhiên rất thấp do chất lượng tinh trùng của anh Huyên không tốt. Từ đó, hành trình tìm kiếm cơ hội làm cha mẹ chính thức bắt đầu.

Suốt nhiều năm sau, nghe ở đâu có phương pháp điều trị hay cơ hội mới, anh chị đều tìm đến với hy vọng phép màu sẽ xuất hiện. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, sự chờ đợi lại đổi lấy thất vọng.

Thời điểm ấy, cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn. Chị Vịnh dạy học theo hợp đồng, anh Huyên làm công nhân với mức thu nhập khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Chi phí sinh hoạt đã là gánh nặng, còn thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) gần như là điều ngoài tầm với.

Năm 2016, công việc không thuận lợi, chị Vịnh nghỉ dạy. Hai vợ chồng chuyển sang Bắc Ninh phụ giúp tại một cửa hàng bánh để kiếm thêm thu nhập và gây dựng lại cuộc sống. Cũng trong năm đó, anh chị đến thăm khám tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe sinh sản, bác sĩ tư vấn thực hiện IVF. Tuy nhiên, mức chi phí điều trị khi ấy vẫn quá lớn so với khả năng tài chính của gia đình. Anh chị đành gác lại kế hoạch, tiếp tục làm việc và dành dụm từng đồng với hy vọng một ngày có đủ điều kiện thực hiện giấc mơ làm cha mẹ.

Từ căn nhà từng lặng lẽ vì thiếu tiếng trẻ thơ, giờ đây mỗi ngày đều ngập tràn tiếng cười của hai đứa trẻ.

Hai năm sau, khi tích góp được một khoản tiền, anh chị quay trở lại bệnh viện để bắt đầu chu kỳ IVF đầu tiên. Lần chuyển phôi đầu tiên mang đến tia hy vọng khi kết quả beta hCG dương tính. Hai vợ chồng nghĩ rằng sau nhiều năm chờ đợi, hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười. Chỉ ít ngày sau, chỉ số beta giảm dần và thai sinh hóa.

Cú sốc ấy khiến cả hai suy sụp. Bốn lần chuyển phôi tiếp theo đều không thành công. Mỗi lần nhận kết quả thất bại là một lần anh chị tự hỏi liệu mình còn đủ sức để đi tiếp hay không.

Trong những thời điểm khó khăn nhất, anh Huyên luôn là người giữ lại niềm tin cho cả hai. Khi chị Vịnh muốn dừng lại, anh động viên vợ bằng một câu nói đơn giản nhưng trở thành điểm tựa suốt nhiều năm sau đó: "Dù chỉ còn 1%, vợ chồng mình vẫn tiếp tục tìm con".

Năm 2021, sau gần một thập kỷ kiên trì, anh chị quyết định thực hiện IVF lần thứ hai. Vợ chồng nộp hồ sơ xét duyệt vào chương trình hỗ trợ sinh sản của bệnh viện và may mắn nhận được gói hỗ trợ miễn phí với hy vọng có thêm một cơ hội để tiếp cận công nghệ hỗ trợ sinh sản hiện đại hơn.

Ngày nhận kết quả có thai, chị Vịnh gần như không tin vào mắt mình. Sau năm lần thất bại liên tiếp và gần 10 năm chờ đợi, giấc mơ làm mẹ đã trở thành hiện thực.

Năm 2023, bé Nguyên An, tên thân mật là Sam, chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Khi nghe tiếng con khóc đầu tiên trong phòng sinh, chị Vịnh nghẹn ngào nhìn đứa trẻ mà mình đã chờ đợi suốt gần một thập kỷ. Còn anh Huyên không giấu được những giọt nước mắt khi lần đầu được bế con trên tay. Hai năm sau, hạnh phúc tiếp tục được nhân đôi khi gia đình đón thêm bé Nguyên Anh, tên ở nhà là Kiss.

Từ căn nhà từng lặng lẽ vì thiếu tiếng trẻ thơ, giờ đây mỗi ngày đều ngập tràn tiếng cười của hai đứa trẻ. Những bữa cơm giản dị trở nên ấm áp hơn, những bộn bề cuộc sống cũng nhẹ đi khi có tiếng gọi "bố ơi, mẹ ơi" vang lên trong nhà.

Nhìn lại hành trình đã qua, chị Vịnh cho rằng điều giúp gia đình đi đến đích không chỉ là sự kiên trì mà còn là việc gặp đúng cơ hội và đúng nơi để gửi gắm niềm tin.

Gần 10 năm tìm con, thứ anh chị nhận được không chỉ là hai đứa trẻ đáng yêu mà còn là minh chứng rằng đôi khi, chỉ cần còn giữ lại 1% hy vọng, hạnh phúc vẫn có thể tìm được đường để đến.