Bệnh nhân Campuchia sang Việt Nam phẫu thuật nội soi cắt khối u gan

(VTC News) -

Khoảng hai tháng trước khi nhập viện, ông N.S. (75 tuổi, quốc tịch Campuchia) liên tục gặp các vấn đề sức khỏe như mất ngủ kéo dài, cảm giác nóng ran trong người, đau tức vùng hạ sườn phải, mệt mỏi và khó chịu thường xuyên.

Qua quá trình thăm khám tại Campuchia, các bác sĩ phát hiện khối u gan phải và đánh giá đây là trường hợp cần được điều trị chuyên sâu tại trung tâm có kinh nghiệm về phẫu thuật gan mật. Bệnh nhân được can thiệp nút mạch hóa chất (TACE) nhằm kiểm soát khối u và nút tĩnh mạch cửa nhánh phải (RPVE) để kích thích phần gan còn lại phát triển.

Sau đó, ông lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park để tiếp tục điều trị. Qua các xét nghiệm chuyên sâu và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư gan phải, với khối u kích thước 4 x 6 x 5,2 cm. Kết quả đánh giá trước phẫu thuật cho thấy phần gan còn lại sau RPVE đã phát triển đạt yêu cầu, đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật cắt gan phải với mục tiêu điều trị triệt căn.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC)

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt gan phải cho bệnh nhân. Sau 4 giờ phẫu thuật, khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn.

Trong những ngày đầu hậu phẫu, sức khỏe của bệnh nhân phục hồi tích cực trong tình trạng tỉnh táo, ít đau, không sốt, không đau bụng, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Quá trình hồi phục của người bệnh thuận lợi, không ghi nhận biến chứng. Kiểm tra các xét nghiệm và chụp CT, cho thấy phần gan còn lại đã phục hồi và đảm bảo tốt chức năng.

Trước khi xuất viện, người bệnh được hội chẩn tại Hội đồng Đa chuyên ngành Ung thư (MTB) nhằm xây dựng kế hoạch theo dõi và điều trị phù hợp trong giai đoạn tiếp theo, hướng đến kiểm soát bệnh hiệu quả và giảm nguy cơ tái phát.

Chia sẻ về trải nghiệm điều trị, bệnh nhân cho biết: “Sau phẫu thuật, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Hiện tại sức khỏe của tôi đã cải thiện rất nhiều. Dịch vụ chăm sóc, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên tại Vinmec đều rất chuyên nghiệp và tận tâm. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cho những người quen có nhu cầu đến đây điều trị".