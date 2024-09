Kỷ lục 6 triệu người đổ bộ và trải nghiệm 'vũ trụ Vin' trong dịp nghỉ lễ 2/9

(VTC News) -

Các điểm đến cùng dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm, khám phá và di chuyển xanh “họ nhà Vin” tiếp tục giữ vững ngôi vương khi thu hút lượng khách kỷ lục lên tới 6 triệu người chỉ trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2/9.

Tại Hà Nội, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm Grand World (Ocean City), nhuộm không gian và “biển người” trong sắc đỏ của màu cờ dân tộc vào ngày Quốc khánh 2/9 - là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất đối với mỗi du khách.

“Pháo hoa vốn đã thành đặc sản mỗi tối tại Grand World rồi. Nhưng lần này được ngắm pháo hoa cùng tất cả mọi người trong không gian rộng lớn và tráng lệ, hòa vào không khí tự hào, niềm vui chung của đất nước nên trải nghiệm đặc biệt hơn hẳn”, chị Thu Huyền (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Trong 3 ngày đầu nghỉ lễ, tại Grand World diễn ra nhiều hoạt động quy mô và độc đáo hòa chung vào không khí tưng bừng chào mừng Tết Độc lập, như màn flashmob tạo hình cờ Việt Nam, Fashion Show hướng về Tổ quốc “Đất nước hùng thiêng”, thả hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng đã có công với đất nước tại The Venice, Lễ kéo cờ Tổ quốc khổng lồ...

Từ The Venice đến K-Town, Little Hongkong… tọa độ nào cũng trong cảnh tấp nập, nhộn nhịp với các hoạt động vui chơi, giải trí đỉnh cao và mang bản sắc riêng, khác biệt so với nhiều điểm đến du lịch khác. Rất nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành khác cho biết, ngoài các điểm đến quen thuộc trong nội thành Hà Nội, họ lựa chọn Grand World để có những ngày nghỉ lễ trọn vẹn và đa dạng trải nghiệm độc đáo, mới mẻ trong cùng một điểm đến.

“Cảm giác như cả miền Bắc đã đổ dồn về đây nghỉ lễ vậy. Có quá nhiều trải nghiệm thú vị trong vũ trụ Grand World này”, anh Duy Khánh (Hải Phòng) chia sẻ.

Điểm đến quốc tế mới Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng cũng chật kín khách du lịch trong những ngày nghỉ lễ. Tại đây, hàng trăm nghìn du khách và cư dân được mãn nhãn với màn trình diễn nhạc nước nguy nga, tráng lệ kết hợp với vũ điệu pháo hoa rực rỡ, hoành tráng chưa từng có trong ngày Lễ Quốc khánh tại Quảng trường Hoàng gia Châu Âu Royal Square.

Cả quảng trường rộng lớn như nêm kín người, hầu như không còn chỗ trống. Biển người cùng hòa chung nhịp đập cảm xúc tự hào, phấn khởi trong ngày lễ lớn. Các màn trình diễn diều khổng lồ trang trí cờ đỏ sao vàng, biểu diễn nghệ thuật, tô màu thành phố cảng phồn hoa, tặng diều bay cao ước mơ, múa lân, trống, mascot thần tài hoạt náo... cũng thu hút nhiều du khách tham gia.

“Chưa năm nào đón Quốc khánh lại tưng bừng, rực rỡ như năm nay. Thực sự vui mừng khi thành phố có thêm một dự án đẳng cấp quốc tế như Thành phố Đảo Hoàng Gia, có thể xem là một dấu mốc phát triển mới đầy tự hào”, anh Phạm Mạnh (Lê Chân, Hải Phòng) xúc động.

Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên rực rỡ ánh đèn trải dài đến 2km với hàng trăm gian hàng mua sắm, ẩm thực, giải trí đa dạng cũng luôn đông kín người. Sau 3 tháng khai trương, Vinhomes Royal Island trở thành điểm đến quen thuộc của các lễ hội, sự kiện lớn, đồng thời là tọa độ du lịch độc đáo không thể bỏ qua tại thành phố Cảng.

Các quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Vinpearl - VinWonders - Vinpearl Golf từ Hà Nội, Cửa Hội, Hội An tới Nha Trang, Phú Quốc cũng đón dòng khách khổng lồ hòa mình vào không khí tưng bừng của các hoạt động vui chơi, giải trí mừng ngày Quốc khánh.

Tại Hà Nội, “thế giới nước” VinWonders Water Park và Wave Park là điểm đến giải nhiệt, giải trí không giới hạn với chương trình đại chiến Thế giới nước sôi động, biểu diễn flashmob, diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh, cùng nhiều trò chơi dưới nước đầy phấn khích…

VinWonders Cửa Hội (Nghệ An) bừng sáng dưới vũ điệu pháo hoa rực rỡ và mãn nhãn liên tiếp trong hai ngày 1 - 2/9. Hàng vạn du khách còn được hòa mình vào vũ điệu Honolulu sôi động, Hào khí Việt Nam hào hùng, tham gia hội chợ phù hoa với hàng trăm gian hàng phong phú, đa dạng. Dù mới mở cửa, tâm điểm giải trí mới này mang lại những trải nghiệm vượt mong đợi, thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách, trở thành điểm đến du lịch “must-go” tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Tại Vinpearl Nam Hội An, hàng loạt hoạt động hoạt náo, các trò chơi dân gian náo nhiệt mang lại trải nghiệm độc đáo cho nhiều du khách, đặc biệt là với du khách nước ngoài. Trong khi đó, Vinpearl Harbour Nha Trang cũng rộn ràng không khí lễ hội và rực rỡ màu cờ dân tộc với Carnival Show, Cabaret Show, Mapping 3D trình chiếu lá cờ Tổ quốc bay trên lâu đài Tata hay những màn pháo hoa hình ngôi sao mãn nhãn.

Tại Phú Quốc, chương trình nghệ thuật Grand World Phú Quốc Tự hào Việt Nam đầy tráng lệ, hào hùng, màn trình diễn chiếu mapping lá cờ Việt Nam với ánh sáng laser, nhạc nước và hiệu ứng phun lửa đầy ấn tượng, hay những bữa tiệc pháo hoa tầm cao thắp sáng cả bầu trời… là trải nghiệm khó quên đối với nhiều du khách.

Đặc biệt, tại Thủy cung, du khách không khỏi tự hào và phấn khích khi được chào đón Tết Độc lập theo phong cách đại dương độc đáo. Khoảnh khắc các thợ lặn phất cao lá cờ Tổ quốc tại bể chính của Thủy cung khiến nhiều du khách vỡ òa vì bất ngờ.

Xuyên suốt 3 ngày đầu nghỉ lễ, hệ thống 87 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc cũng chào đón lượng khách kỷ lục lên tới hơn 2,6 triệu lượt người đến vui chơi, mua sắm. Bên cạnh các ưu đãi khủng và phần quà hấp dẫn, “thỏi nam châm” kéo du khách đến đây còn có các sự kiện, hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, đặc sắc.

Tại Vincom Center Bà Triệu, Fashion Show “Shinning with The Stars” gây ấn tượng mạnh mẽ với sự xuất hiện của các siêu mẫu nhí trong bộ sưu tập áo dài thiết kế cờ và bản đồ Việt Nam. Vincom Plaza Imperia Hải Phòng lại tưng bừng với sự kiện chào đón các thương hiệu mới với các ca sĩ hot-trend Hà Nhi, Vũ Thịnh, Nhật Phát Diêu Bông.

Cùng với đó, chuỗi hoạt động “Tự hào bay cao” diễn ra trên cả nước với nhiều hoạt động hấp dẫn, như: vẽ tranh, tô màu cờ, vẽ diều, các workshop sáng tạo với chủ đề quê hương đất nước thu hút nhiều gia đình tham gia trải nghiệm. Dịp này, cuộc thi tài năng nhí Vincom Little Stars chính thức khởi động, là sân chơi tài năng nghệ thuật cho trẻ em khắp 47 tỉnh, thành với hơn 1.000 tiết mục xuất sắc dự thi.

Kết nối du khách tới các điểm đến độc đáo, triệu trải nghiệm trong “vũ trụ Vin” là hệ sinh thái di chuyển xanh, văn minh với xe buýt điện VinBus, taxi và xe ôm công nghệ Xanh SM.

Trong kỳ nghỉ 2/9, Xanh SM phục vụ hơn 2,5 triệu lượt khách tại 54 tỉnh, thành phố, tăng trưởng 800% so với cùng kỳ.

Cùng với dịch vụ di chuyển công cộng, nhu cầu thuê ô tô điện tự lái VinFast do FGF cung cấp cũng tăng mạnh. Thành lập cách đây chưa lâu, FGF hiện sở hữu dàn xe cho thuê có số lượng lớn hàng đầu thị trường. Ngay trong dịp nghỉ lễ 2/9, FGF phục vụ cả trăm lượt khách hàng và rơi vào tình trạng “cháy hàng” ngắn hạn do nhu cầu thị trường lớn.

So với mức trung bình ngày thường, doanh số xe cho thuê trong dịp từ 30/8 - 2/9 tăng trưởng đến 167%. Đây là kết quả đáng mơ ước với bất kỳ đơn vị kinh doanh dịch vụ cho thuê xe nào. Đồng thời, những con số biết nói này cho thấy xu hướng di chuyển xanh, du lịch xanh đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, khẳng định Việt Nam là một điểm đến xanh toàn diện trên bản đồ du lịch quốc tế.

Con số kỷ lục 6 triệu lượt người, tương đương 6 lần lượng du khách đến TP.HCM trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, cho thấy hấp lực mạnh mẽ của các điểm đến và dịch vụ “họ Vin” trên khắp cả nước. Thực tế này cũng khẳng định tầm vóc và năng lực của chủ đầu tư Vingroup trong việc kiến tạo các điểm đến mới mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Hiện diện ở đâu, Vingroup cũng khiến vùng đất đó thay da đổi thịt với diện mạo mới khang trang, hiện đại, dịch vụ văn minh, thời thượng cùng nhịp sống, giao thương sôi động, sầm uất.

Theo nhiều chuyên gia, chính chiến lược đầu tư bài bản kết hợp cùng mô hình “all-in-one” độc đáo và quy hoạch trải nghiệm đặc sắc, liên tục cập nhật xu hướng mới đã làm nên bản sắc riêng có của “vũ trụ Vin”. Đây cũng là những nhân tố góp phần làm thay đổi ngành du lịch của Việt Nam, từng bước đưa Việt Nam trở thành “điểm phải đến” trên bản đồ du lịch thế giới.