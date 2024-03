Khủng bố tại Moskva: Nghị sĩ Mỹ cảnh báo sự kiện tương tự có thể xảy ra tại Mỹ

(VTC News) -

Trả lời phỏng vấn với hãng tin ABC, Nghị sĩ Marco Rubio (Florida, Mỹ) cho biết nhóm IS-K, một nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào nhà hát Crocus City Hall, vùng ngoại ô thủ đô Moskva (Nga) hồi tuần trước.

Điều đáng nói, nhóm này hiện diện chủ yếu ở Afghanistan, và việc IS-K hoạt động trở lại, thực hiện vụ tấn công đẫm máu như vậy cho thấy nhóm này đang dần lấy lại chỗ đứng trong khu vực. Nghị sĩ Mỹ cảnh báo, nhóm này có thể còn đang lên kế hoạch cho các vụ tấn công khác tương tự.

Vụ tấn công bằng súng nhằm vào nhà hát Crocus đã khiến ít nhất 137 người thiệt mạng. (Ảnh: RT)

"IS đang tái cơ cấu lại lực lượng như chúng tôi đã cảnh báo sau chiến dịch rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2021. Sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, IS có thể hoạt động công khai hơn. Dù Taliban muốn đối đầu và ngăn chặn IS thì điều đó cũng rất khó thực hiện. Taliban không có khả năng làm điều đó”, ông Rubio nói thêm, đồng thời lưu ý IS hiện đã “tìm được nơi để hoạt động” và có khả năng đang tìm kiếm thêm địa điểm để hoạt động tổ chức và vạch ra âm mưu tấn công.

Theo ông Rubio, trong những năm gần đây, lực lượng Hồi giáo cực đoan đã thực hiện nhiều cuộc tấn công ở Afghanistan và Iran, đồng thời cảnh báo rằng vụ thảm sát trên đất Nga có nghĩa là nhóm khủng bố có thể sớm thực hiện một vụ việc tương tự ở Mỹ.

Ông nhấn mạnh rằng Mỹ nên cảnh giác trước mối đe dọa như vậy và cho rằng những kẻ cực đoan IS có thể sử dụng mạng lưới buôn người để xâm nhập vào đất nước qua biên giới Mỹ-Mexico.

Thượng nghị sĩ cảnh báo: “Đó là điều mà chúng ta phải hết sức cảnh giác khi chúng ta có đường biên giới với hơn 9 triệu lượt qua lại trong 3 năm".

Ít nhất 137 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại nhà hát Crocus mà IS nhận trách nhiệm. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Nga trong gần hai thập kỷ qua, cũng là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại châu Âu mà IS tuyên bố thực hiện. Nga chưa cáo buộc IS chịu trách nhiệm.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt 11 người, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ tấn công. Một nghi phạm cho biết được hứa trả gần 11.000 USD. Những kẻ chủ mưu yêu cầu nghi phạm giết toàn bộ người trong nhà hát.