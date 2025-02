Công an Bắc Kạn: Nhiều cấp trưởng xung phong xuống cấp phó để sắp xếp bộ máy

Sáng nay (28/2), Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh điều động hơn 750 cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ ở các đơn vị mới sau thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn trao quyết định bố trí, điều động đối với cán bộ

Công an tỉnh Bắc Kạn đã công bố quyết định điều động đối với 50 lãnh công an cấp huyện và tương đương, hơn 700 chỉ huy cấp đội và cán bộ chiến sĩ thuộc công an các huyện, thành phố về công tác tại công an các xã, phường, thị trấn, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh theo đề án của Đảng ủy Công an Trung ương.

Trong đợt sắp xếp này đã có 3 cán bộ là trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng tự nguyện nghỉ hưu trước hạn tuổi; 2 trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện xin thôi giữ chức vụ cấp trưởng để đảm nhiệm chức vụ cấp phó; 33 đội trưởng, trưởng công an cấp xã xin giữ chức vụ đội phó, phó trưởng công an xã để tạo điều kiện cho việc tổ chức bố trí những cán bộ có năng lực nổi trội hơn đảm nhiệm các chức vụ tại đơn vị công tác, có 350 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện về công tác tại công an xã.

Đến thời điểm này, Công an tỉnh Bắc Kạn cũng đã hoàn thành tiếp nhận 4 nhiệm vụ mới gồm: Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ các sở, ngành.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy và đi vào hoạt động từ 0h ngày 1/3.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Bắc Kạn theo Đề án 25, điều động bố trí cán bộ, việc chuyển giao hồ sơ, công việc và ổn định về cơ sở vật chất để ngay sau khi công bố quyết định, bộ máy mới đi vào hoạt động từ 0h ngày 1/3/2025. Đảm bảo công việc liên tục, không bị gián đoạn, không ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp. Thực hiện đúng với phương châm “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Công an tỉnh đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đề ra tiêu chuẩn, yêu cầu theo quy định chung và kêu gọi cán bộ, đảng viên chiến sĩ phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, thống nhất, thể hiện tính chuyên nghiệp, chính quy với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.