Công an 4 tỉnh, thành giải thể các đơn vị cấp quận, huyện

(VTC News) -

Công an Hải Phòng giải thể 15 đơn vị

Ngày 28/2, Công an TP Hải Phòng tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an TP Hải Phòng và giải thể công an 15 quận, huyện, thành phố.

Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo quyết định giải thể Công an các quận gồm: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh và Công an quận An Dương.

Công an các huyện gồm: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy, Bạch Long Vỹ, Cát Hải và Công an TP Thủy Nguyên.

Công an TP Hải Phòng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 87 lãnh đạo cấp phòng. Ngoài ra, có 12 cán bộ công an cấp xã và 4 lãnh đạo cấp phòng, huyện xin nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Công an Quảng Ninh còn 2 cấp tỉnh, xã

Cũng trong ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ Công bố Quyết định giải thể công an cấp huyện, thị xã, thành phố; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao quyết định về công tác cán bộ đối với các cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Công an tỉnh.

Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 5 chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành của tỉnh bắt đầu từ 1/3, gồm: Nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông Vận tải; nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông; nhiệm vụ quản lý nhà nước về thực hiện bảo đảm an ninh hàng không từ Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn; nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức trực thuộc tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/3.

Công an Hải Dương chấm dứt hoạt động 12 đơn vị cấp huyện

Công an tỉnh Hải Dương cũng vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ, triển khai tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh vào sáng 28//2. Theo đó, từ 1/3, tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh Hải Dương sẽ gồm 26 đơn vị cấp phòng và 207 đơn vị Công an cấp xã.

Đại tá Bùi Quang Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu tại lễ công bố.

Cùng với việc chấm dứt hoạt động của Công an 12 huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh Hải Dương cũng tiếp nhận thêm 4 chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành liên quan.

Sau sắp xếp, Công an tỉnh Hải Dương đã bổ sung 544 cán bộ, chiến sĩ cho lực lượng Công an cấp xã, trung bình 10,4 cán bộ, chiến sĩ/1 xã. Số cán bộ còn lại được xem xét điều động, bố trí, phân công về nhận công tác tại các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Công an Thái Bình giải thể 8 đơn vị

Cũng trong ngày 28/2, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy Công an tỉnh, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về chuyển giao 4 chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành về Công an tỉnh và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo các quyết định nêu trên, giải thể Công an huyện Kiến Xương; Công an huyện Tiền Hải; Công an huyện Thái Thụy; Công an huyện Quỳnh Phụ; Công an huyện Hưng Hà; Công an huyện Đông Hưng, Công an huyện Vũ Thư và Công an TP Thái Bình. Đồng thời, Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận 4 chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị liên quan từ ngày 1/3.

Cũng trong sáng nay, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình điều động 30 cán bộ giữ các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công an tỉnh.