14 cán bộ Công an Bình Dương nghỉ hưu trước tuổi

(VTC News) -

Chiều 28/2, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ của Bộ Công an đối với 14 cán bộ.

Trong 14 cán bộ nghỉ hưu, có 6 cán bộ là trưởng phòng hoặc tương đương, còn lại là phó phòng hoặc tương đương, như: Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, trưởng Công an huyện Phú Giáo, phó Công an huyện Bắc Tân Uyên, phó công an huyện tại TP Tân Uyên, phó Công an huyện Bàu Bàng,...

Đại tá Tạ Văn Đẹp trao quyết định cho các cán bộ nghỉ hưu trước tuổi.

Tất cả đều nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Đại diện các cán bộ nghỉ hưu, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao. Sau khi trở về địa phương, ông sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ Công an nhân dân, là một quần chúng gương mẫu.

Đại tá Tạ Văn Đẹp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ghi nhận những đóng góp trong suốt quá trình công tác của các cán bộ công an. Ông tin tưởng rằng sau khi nghỉ hưu các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người sĩ quan cách mạng, tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập từ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh sang Công an tỉnh quản lý.

Kể từ ngày 1/3, Công an tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ: Quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; quản lý Nhà nước về Lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu Lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; nhiệm vụ về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải; nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng thời, tiếp nhập một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương.