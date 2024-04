Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Ngày 16/4, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét Nguyễn Phan Phú Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH MTV thiết kế ô tô Thống nhất và quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Tiến - Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm về tội “nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố 2 bị can nêu trên được thực hiện sau khi mở rộng điều tra vụ án "nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án "nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh. (Ảnh: Đỗ Văn Toàn)

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố bị can Nguyễn Phan Phú Nguyên về hành vi nhận hối lộ số tiền hơn 900.000.000 đồng và Nguyễn Văn Tiến nhận hối lộ số tiền hơn 64.000.000 đồng để hợp thức một số thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Trước đó, chiều 16/2/2023 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội nhận hối lộ và khám xét nơi ở đối với ba thành viên của Ban Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế là Đào Hữu Long, Trần Hưng Huy và Dương Phúc Thiện.

Theo cơ quan công an, Đào Hữu Long - Giám đốc, Trần Hưng Huy và Dương Phúc Thiện - đều là Phó Giám đốc của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế bị khởi tố, bắt tạm giam là do từ năm 2018 đến nay đã nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Sau khi cả 3 thành viên của Ban Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế bị bắt, ông Nguyễn Thanh Tuệ được lãnh đạo Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh. Trước khi được bổ nhiệm, ông Tuệ là kỹ sư cơ khí động lực - đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế.